„Diener zweier Herren“ im Bezirksmuseum Brigittenau

Anmeldung für 12.8. ab sofort möglich: maly.christine@aon.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) gastiert am Donnerstag, 12. August, das Schauspielensemble „Utopia Theater“ und führt das Stück „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni, in einer Bearbeitung von Peter W. Hochegger, auf. Beginn der vergnüglichen Vorstellung ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird die Veranstaltung durch den Verein „Kulturforum Brigittenau“ in Kooperation mit dem Museum. Das Publikum hat Corona-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Weiters ersucht das Vereinsteam um Anmeldungen: Telefon 0664/19 44 208, E-Mail maly.christine@aon.at.

Dieses Kultur-Angebot wird seitens des Bezirkes unterstützt. Angelehnt an den Stil der „Commedia dell‘ arte“ agieren die Mimen Andreas Seidl, Natalie J. Obernigg, Stefan Ried, Helga Grausam, Viktoria Weiner und Bernhard Horn. Die Inszenierung ist für Erwachsene und für die Jugend gleichermaßen sehenswert. Regie führt Peter W. Hochegger. Für die Bühne ist Erwin Bail zuständig. Um die Technik kümmert sich Martin Hornig und die Kostüme hat Peter Teufelsbauer kreiert. Auskünfte über das „Utopia Theater“ via E-Mail: office@utopia-theater.at.

Allgemeine Informationen:

Schauspielgruppe „Utopia Theater“: www.utopia-theater.at

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

