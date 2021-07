AKNÖ-Wieser: APA-Vertrauensindex bestätigt konsequente Interessenvertretung von AK und ÖGB

Arbeiterkammer auf Platz 3 hinter Polizei und Verfassungsgerichtshof

St. Pölten (OTS) - „Die arbeitenden Menschen in Österreich wissen die konsequente Interessenvertretung durch Arbeiterkammer und Gewerkschaften zu schätzen“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser zum heute veröffentlichten APA-Vertrauensindex. „Nach Polizei und Verfassungsgerichtshof ist die Arbeiterkammer die vertrauenswürdigste Institution in Österreich. Mit einem Saldo von 44 Prozent hat sich das große Vertrauen der Bevölkerung gegenüber 2019 um einen weiteren Prozentpunkt erhöht“.

„Auch der Österreichische Gewerkschaftsbund genießt überdurchschnittliches Vertrauen. In der Coronakrise konnte der ÖGB sogar um neun Prozentpunkte gegenüber 2019 zulegen“, so Wieser.

„Für mich ist das ein klarer Auftrag an starke Interessenvertretungen, weiter konsequent und zielstrebig für die arbeitenden Menschen da zu sein. Und das nicht nur in Krisenzeiten“, so Wieser abschließend.



