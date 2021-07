clavis Kommunikationsberatung expandiert nach Südtirol

Innsbruck/Bozen (OTS) - Seit Juli 2021 gehört die daviso GmbH – die marktführende Agentur für strategische Kommunikation, PR & Content Marketing in der Region Südtirol/Trentino – zu clavis Kommunikationsberatung. Damit kommuniziert clavis künftig an den Standorten Wien, Innsbruck, Bregenz und Bozen. „Der Zusammenschluss mit daviso bietet für die Kundinnen und Kunden aus dem DACH-Raum eine regionale Erweiterung und damit die Möglichkeit, mit unserer Unterstützung in der gewohnt hohen Qualität auch den italienischen Markt zu erreichen – und umgekehrt“, erläutert clavis-Geschäftsführer Ulrich Müller. Die Südtiroler Agentur daviso ist bekannt für kreatives Storytelling und originelles Content Marketing, clavis ist auf strategische Unternehmens-, Projekt- und Krisenkommunikation, Change sowie Moderation und Beteiligung spezialisiert. Bei der daviso-Firmengründerin Eva Ploner verbleiben 20 %, die Geschäftsführung übernimmt zukünftig Ulrich Müller.

