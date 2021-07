21. Bezirk: Mitterhofergasse Kreuzung Preßburger Gasse – Sanierung der Fahrbahnanhebung

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 3. August 2021, mit der Sanierung der Fahrbahnanhebung in der Mitterhofergasse auf Höhe Preßburger Gasse im 21. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Für die Baudauer wird die Mitterhofergasse von Ödenburger Straße bis und in Fahrtrichtung Jedlersdorfer Straße als provisorische Einbahn geführt. Die Buslinien 30A und 32A werden über die Jedlersdorfer Straße, Jochbergengasse und Ödenburger Straße umgeleitet. Die Haltestellen „Haspingerplatz“ und „Mitterhofergasse“ der beiden Buslinien werden in Fahrtrichtung Ödenburger Straße in die Jochbergengasse verlegt. Der Radverkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Baubeginn: 3. August 2021

Geplantes Bauende: 27. August 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

