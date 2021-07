3. Bezirk: Rennweg – Sanierung der Fahrbahn

Wien (OTS) - Am Montag, dem 2. August 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach dem Austausch von Betonplatten der Wiener Linien sowie aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der Fahrbahn am Rennweg zwischen Fasanplatz und Oberzellergasse in beide Fahrtrichtungen im 3. Bezirk. Die Arbeiten erfolgen nachts. Der Verkehr wird über das jeweils richtungsführende Gleis geführt.

Örtlichkeit der Baustelle: 3., Rennweg zwischen Fasanplatz und Oberzellergasse

Baubeginn: 2. August 2021, 20 Uhr

Geplantes Bauende: 13. August 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49814

Mobil: 0676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at