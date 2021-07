„Großer Ferienspaß“ und weitere Veranstaltungen auf Schloss Hof

Abendöffnung, Kinderprogramm und ein Pferdefest

St. Pölten (OTS/NLK) - Schloss Hof lädt ab Sonntag, 1. August, wieder zum „Großen Ferienspaß“ und bietet dabei einen Monat lang bis Sonntag, 5. September, eine Vielzahl an Workshops, Konzerten, Lesungen und Zaubershows für die kleinen Gäste. Täglich von 11 bis 17 Uhr stehen dabei Kreativ-Workshops auf dem Programm, bei denen gebastelt, gegärtnert und mit Ton modelliert wird. Zudem gibt es auch Workshops der Bio-Kochschule ADAMAH wie „Pizza & Pesto“ oder „Essbare Zauberstäbe“.

An den Wochenenden und in der Woche von Montag, 9., bis Sonntag, 15. August, warten darüber hinaus Konzerte zum Mitsingen und Mittanzen, Lesungen, Zaubershows, Marionetten- sowie Kasperltheater und vieles mehr. Unter anderem lädt dabei das Concilium musicum zur musikalischen Reise „Papa Haydn erzählt“, spielt das Autheater des Nationalparks Donau-Auen „Der Seeadler“, präsentieren Kasperl & Co „Die Fladermaus“, bringt Märchen an Fäden das Marionettentheater „Drache Funki und der goldene Hexenbesen“ auf die Bühne, lässt Marko Simsa „Mozart für Kinder“ erklingen, verzaubert der Magier Merlix mit einer Zaubershow und konzertieren gemeinsam mit Gernot Kranner „Der Froschkönig und seine Freunde“.

Neben dem Ferienprogramm sorgen noch ein Abenteuer- und Wasserspielplatz, zwei interaktive Erlebnispfade, ein verwunschenes Labyrinth, ein geheimnisvoller Irrgarten, ein Streichelzoo, Ponyreiten (jeweils Sonntag von 14 bis 16 Uhr) und Kinderführungen (jeweils Sonntag ab 13 Uhr) für Abwechslung. Alle Veranstaltungen beim „Großen Ferienspaß“ können mit einem Sammelpass besucht werden -für jede besuchte Veranstaltung gibt es einen Punkt im Sammelpass und am Ende ein kleines Geschenk. Das gesamte Programmangebot ist wetterunabhängig und findet bei Schönwetter im Freien statt.

Noch vor dem „Großen Ferienspaß“ öffnet Schloss Hof morgen, Samstag, 31. Juli, auch abends seine Tore und lädt im Rahmen von „Nachts im #schloesserreich" ab 18 Uhr zum Lustwandeln unter Sternen im Barockgarten inklusive Picknickkorb, Jazzklängen und einer Führung durch die Sonderausstellung „Sisis Sohn Rudolf“. Auf Schloss Niederweiden wiederum wartet am Samstag, 7. August, ab 17 Uhr ein Sternschnuppenpicknick zum Perseiden-Schauer dieses Sommers. Ende des Monats präsentieren sich dann am Samstag, 28., und Sonntag, 29. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr Pferde, Esel, Ponys und andere Vierbeiner beim „Großen Pferdefest“ auf der Festwiese von Schloss Hof und zeigen bei einem Showprogramm ihr Können.

Reguläre Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

