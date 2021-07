PULS 24 Sommergespräch mit Sebastian Kurz am Montag, 2. August, in Pulkau im Weinviertel

Wien (OTS) - Bei den PULS 24 Sommergesprächen (jeden Montag, 21:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24) trifft Chefreporterin Manuela Raidl die fünf Parteivorsitzenden an einem Ort ihrer Wahl zum Streifzug durch die letzten Monate. Den Abschluss macht ÖVP-Parteichef und Bundeskanzler Sebastian Kurz in Pulkau im Weinviertel. Beim gemeinsamen Spaziergang durch die Weingärten werden persönliche Themen behandelt, beim anschließenden gesetzten Interview im Gasthof „Weinterrasse Pulkau“ wird es politischer: Wie gravierend sind die Auseinandersetzungen mit dem Koalitionspartner? Welche Priorität hat der Kampf gegen die Klimakrise für den Bundeskanzler? Was sind die wichtigsten Projekte seiner Kanzlerschaft?

Bereits um 20:15 Uhr startet auf PULS 24 ein „Newsroom Spezial: Die Sommergespräche“ mit PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger. Zu Gast: Meinungsforscher Christoph Haselmayer, der die Performance der ÖVP und von Sebastian Kurz selbst anhand von Zahlen und Daten analysiert und ein aktuelles politisches Stimmungsbild präsentiert. Dazu diskutieren der SPÖ-nahe Kommunikationsberater Stefan Sengl und der ehemalige ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Khol über die Zukunftsaussichten der ÖVP.

