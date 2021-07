Janoch: „Schwimmen ist mehr als baden gehen!“

Neue Volkspartei Wien fordert Schwimmkurse im Vorschuljahr in den Wiener Kindergärten

Wien (OTS) - „Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. Immer mehr Kinder in Österreich können nicht schwimmen und Corona hat diese Situation drastisch verschärft“, erklärt Gemeinderätin Silvia Janoch, Familien- und Kindersprecherin der neuen Volkspartei Wien, passend zum aktuellen Badewetter. „Schwimmen ist nicht nur eine Sportart, sondern eine unvergleichbare Überlebenstechnik. Aus diesem Grund fordere ich die Umsetzung von Schwimmkursen bereits im letzten verpflichtenden Vorschuljahr in den Wiener Kindergärten“, so Janoch und unterstreicht die Notwendigkeit, Kleinkinder regelmäßig mit Wasser vertraut zu machen, um eine angstfreie Sicherheit im Wasser zu vermitteln. „Durch Schwimmkurse an Kindergärten lernen Kinder `Selbstrettungskompetenzen´, um sich selbst aus Gefahrensituationen befreien zu können. Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren sollen zukünftig die Möglichkeit haben, spielerisch und gezielt den Umgang mit dem Element zu erlernen."

Unterstützung bei ihrer Forderung erhält die Landtagsabgeordnete von ihrer Parteikollegin Christine Matkovic, Bezirksrätin in der Leopoldstadt, die zehn Jahre als Leistungsschwimmerin aktiv war. „Schwimmen ist ein Stück elementare Bildung. Der Anteil der Menschen, die nicht oder nicht richtig schwimmen können, ist gestiegen und tödliche Badeunfälle mehren sich jährlich. Besonders gefährdet sind kleine Kinder. Sie ertrinken meist lautlos und sehr rasch“, warnt Matkovic. „Als sinnvolles Einstiegsalter gilt das vierte oder fünfte Lebensjahr. Aus meiner Sicht muss die Bevölkerung ein breites Verständnis für diese Problematik entwickeln und die Politik sich dafür einsetzen, den Schwimmunterricht in Kindergärten und im Lehrplan der Schulen sinnvoll zu gestalten und effektiv umzusetzen.“



