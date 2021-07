Gaal: „Equal Pension Day“ am 1. August zeigt: Altersarmut trifft vor allem Frauen

Frauen in Österreich erhalten um 851 Euro (41,58 Prozent) weniger Pension als Männer.

Wien (OTS) - Das Frauenservice Wien informiert anlässlich des österreichweiten „Equal Pension Days“ heute, Freitag, den 30.7.2021 von 10 Uhr bis 12:30 Uhr auf der Mariahilfer Straße Nr. 45 zum Thema.

„Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Das ist alarmierend. Die Einkommensschere setzt sich im Alter weiter fort“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal zum österreichweiten Equal Pension Day am 1. August 2021.

„Frauen leisten nach wie vor einen Großteil der unbezahlten Arbeit. Das wirkt sich auf das Einkommen und auf die Pension aus. Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, dass die Mehrbelastung durch Home Office und Home Schooling Frauen stärker als Männer trifft“, so Gaal.



Gaal: „Unser Ziel ist es, die Lohnschere und die Pensionslücke zu schließen!“

„Unser klares Ziel ist es, die Lohnschere und die Lücke zwischen der Pension von Männern und Frauen zu schließen. Das Ziel ist: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal.

Der Equal Pension Day markiert jährlich den Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bezogen haben wie Frauen erst bis zum Jahresende erhalten haben werden. Im Jahr 2021 ist dies in Österreich der 1. August.

Frauen bekommen im Durchschnitt um 41,58 Prozent niedrigere Pensionsbezüge als Männer.

Während Männer in Österreich im Durchschnitt aller Alterspensionen monatlich 2.047 Euro beziehen, erhalten Frauen mit 1.196 Euro um 851 Euro weniger.

In Wien findet am 6. September der späteste Equal Pension Day Österreichs statt. Hier ist die Differenz mit 31,72 Prozent am geringsten.

Unbezahlte Arbeit als ein Auslöser für niedrige Pension

Frauen beziehen eine wesentlich niedrigere Pension als Männer.

Je höher das monatliche Erwerbseinkommen ist und umso mehr Beitragsmonate geleistet werden, umso höher ist auch die spätere Pension. Während ihrer Erwerbstätigkeit verdienen Frauen jedoch weniger als Männer und zahlen daher niedrigere Beiträge in die Pensionskasse ein.

Frauen leisten zudem mehr unbezahlte Arbeit, wodurch die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie schwieriger wird. Das ist einer der Gründe, warum viele Frauen in Teilzeit arbeiten – allerdings verringert jedes Jahr in Teilzeit- statt Vollzeit-Beschäftigung die spätere Pensionshöhe.

In Wien sind die Pensionen von Frauen höher als im Rest Österreichs

Frauen in Wien beziehen mit 1.378 Euro pro Monat österreichweit die höchste Pension. Das Schlusslicht bildet Vorarlberg mit 1.043 Euro pro Monat.



In Wien liegt der Pensionsunterschied zwischen Frauen und Männern bei 31,72 Prozent. Jene, die über ein geringes Einkommen verfügen, bekommen finanzielle Ermäßigungen, Beihilfen und Unterstützungen.

Alle Alterspensionen

Österreich/Wien

Alle Alterspensionen: 21.705/22.655

Männer: 28.663/28.261

Frauen: 16.745/19.298

Differenz in Prozent/"Pension Gap": 41,60/31,70

Pension Gap in Tagen (= Minus): 152/116

Equal PD 2020: 01.08./06.09.

Im Vergleich zu 2020: +2/+4

Berechnung: MA 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien

Verbesserung Equal Pension Day in Tagen 2015 - 2020

2015/2021

Wien: 16 Tage - 21.08./06.09.

Burgenland: 11 Tage - 15.07./26.07.

Niederösterreich: 8 Tage - 21.07./29.07.

Österreich: 6 Tage - 26.07./01.08.

Salzburg: 5 Tage - 25.07./30.07.

Vorarlberg: 5 Tage - 03.07./08.07.

Oberösterreich: 6 Tage - 07.07./13.07.

Steiermark: 4 Tage - 21.07./25.07.

Kärnten: 3 Tage - 02.08./05.08.

Tirol: 2 Tag - 19.07./21.07.

Die Kampagne des Österreichischen Städtebundes informiert mit Flyern und einem Erklärvideo, das auf Social Media geteilt werden kann https://youtu.be/k_Hch-zqWnA (Schluss)

