KGI Securities nimmt die Coverage von Don Agro International mit einer Outperform-Empfehlung auf

Singapur (ots/PRNewswire) - Am 23. Juli 2021 hat der Sell-Side-Research-Arm von KGI Securities (Singapore) Pte Ltd die Coverage von Don Agro International Limited ("Don Agro") und seinen Tochtergesellschaften (zusammen der "Konzern"), einem der größten Agrarunternehmen mit Sitz in der russischen Region Rostow, mit einer Outperform-Empfehlung und einem DCF-gestützten 12-Monats-Zielkurs von 0,64 S$, aufgenommen. Lesen Sie den vollständigen Bericht unter: http://donagroint.com/analyst-reports/.

Investitionsthese:

Marktführerschaft in der Region Rostow, Russland. Don Agro ist seit mehr als 10 Jahren als eine Einheit tätig, die aus der Privatisierung von fünf Kolchosen hervorgegangen ist. Die gute finanzielle Erfolgsbilanz der Gruppe ist auf die gewonnene Erfahrung und die strukturierte und praxisnahe Betriebsführung zurückzuführen, die weiterhin von einem leitenden Managementteam beaufsichtigt wird, das seit 2012 für die Gruppe tätig ist.

Akquisitionsgestütztes Wachstum, unterstützt durch eine gesunde Bilanz. KGI erwartet, dass das Wachstum vor allem durch Akquisitionen getrieben wird. Mit dem Kauf von Volgo-Agro LLC im 4. Quartal 2020 hat Don Agro seine Gesamtfläche um rund 10.040 Hektar erweitert und damit die Fläche bis Ende 2020 um 19 % auf 63.240 Hektar erhöht. Die Gruppe befindet sich in einer soliden finanziellen Lage, um weiteres akquisitorisches Wachstum in Angriff zu nehmen und in neue Maschinen zu investieren und damit die Produktionsleistung zu steigern. Die Gruppe hat seit 2018 positive freie Cashflows erwirtschaftet und verfügte Ende 2020 über eine Nettoliquidität von 7 Mio. S$.

Deckung des Bedarfs einer wachsenden Weltbevölkerung. Die wichtigsten Produkte von Don Agro (Weizen, Sonnenblumen, Mais und Rohmilch) erleben ein weltweites Nachfragewachstum. Die OECD-FAO prognostiziert, dass die wachsende Weltbevölkerung der wichtigste Wachstumsfaktor für die landwirtschaftliche Nachfrage bleibt.

Informationen über Don Agro International Limited

Don Agro ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eines der größten landwirtschaftlichen Unternehmen in der Region Rostow in Russland. Das Unternehmen ist auf den Anbau von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen und der Produktion von Rohmilch spezialisiert. Der Konzern verfügt über eine kontrollierte Gesamtfläche von 67.340 Hektar, davon 54.420 Hektar Ackerland. Er ist Eigentümer von ca. 17.200 Hektar der von ihm kontrollierten Gesamtfläche. Darüber hinaus ist der Konzern einer der größten Milchproduzenten in der Region Rostow mit mehr als 4.000 Stück Milchvieh, darunter etwa 2.200 Milchkühe. [http://donagroint.com/]

