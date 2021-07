SPÖ-Holzleitner: Kinder schützen – Menschenhandel bekämpfen

18.292 unbegleitete geflüchtete Kinder zwischen 2018 und 2020 in Europa verschwunden

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des morgigen Welttags gegen Menschenhandel fordert SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner Sicherheit für unbegleitete geflüchtete Kinder. „Zwischen 2018 und 2020 sind in ganz Europa 18.292 unbegleitete geflüchtete Kinder verschwunden. Kinder, die Schutz vor Krieg und Gewalt suchen, werden in Europa von kriminellen Netzwerken verschluckt. Sie haben niemanden, der sie schützt, und werden so besonders leicht zu Opfern von sexueller Gewalt und Menschenhandel. Kinder, die unbegleitet in Österreich ankommen, müssen deswegen sofort in die Zuständigkeit der österreichischen Kinder- und Jugendhilfe übergeben werden.“ Ein entsprechender Antrag wurde von der SPÖ im Juni im Nationalrat eingebracht. ****

„Zusätzliche Sensibilisierungstrainings in kritischen Bereichen wie Polizei, Gesundheit, Asylwesen und Sozialarbeit sind notwendig, um Anzeichen für Kinderhandel besser wahrnehmen und handeln zu können. Auch die bundesweite Einrichtung von Beratungs- und Betreuungsstellen für betroffene Kinder ist längst überfällig. Diese müssen auch mit geschulten Dolmetscher*innen ausgestattet sein, da viele betroffene Kinder schlecht oder gar nicht Deutsch sprechen“, unterstützt Holzleitner die Forderungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft. (Schluss) sd/ls

