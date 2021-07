Korosec zum Equal Pension Day: „Altersarmut ist weiblich und wird im Erwerbsleben begründet!“

Seniorenbund-Präsidentin fordert frühe und umfassende Aufklärung über die Folgen von Teilzeitarbeit und den Ausbau alter(n)sgerechte Arbeitsplätze.

Wien (OTS) - Am 1. August werden Männer statistisch bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen in einem ganzen Jahr bekommen. Das entspricht einer Pensionslücke von knapp 42 Prozent, weit über dem EU-Durchschnitt von etwa 30 Prozent. Zusätzlich sind Frauen im Alter zu 16 Prozent von Armut oder Ausgrenzung betroffen, Männer nur zu 10 Prozent. Für Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec untermauern diese Zahlen eine unangenehme, aber hinlänglich bekannte Tatsache: „Altersarmut ist weiblich.“

Die Ursachen liegen für Korosec auf der Hand: Lohnungleichheit, eine überdurchschnittlich hohe Teilzeitquote bei Frauen und oftmals unterbrochene Erwerbsbiografien aufgrund von Kindererziehung und Pflege. Das kostet Frauen im Durchschnitt acht Beitragsjahre. „Viele sind sich dessen gar nicht bewusst, das böse Erwachen kommt oft erst bei der ersten Pensionsauszahlung“, so Korosec.

Die Seniorenbund-Präsidentin fordert nicht nur umfassende und frühe Aufklärung über die Folgen von Teilzeitarbeit, sondern auch die Anpassung der Arbeitswelt an die Bedürfnisse älterer Menschen. „Dass das faktische Pensionsantrittsalter weder bei Frauen noch bei Männern an das gesetzliche Pensionsantrittsalter herangeführt wurde und nur jede zweite Frau direkt aus dem Beruf in die Pension wechselt, spricht Bände“, sagt sie. Weiterbildungsprogramme, ausgeweitete Gesundheitsvorsorge und flexiblere Pensionsprogramme sind für Korosec die Voraussetzung für alter(n)sgerechtes und gesundes Arbeiten. „Dabei sind auch Unternehmen gefordert: Wer arbeitswillige Menschen vorzeitig in die Pension drängt, vernichtet dabei auch wertvolles Know-How und schadet sich schlussendlich selbst“, betont sie.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Mag. Alexander Maurer

Pressesprecher

+43 664/ 859 29 18

amaurer @ seniorenbund.at

https://www.seniorenbund.at