Urbanes Shoppingkonzept im nachhaltigen Ambiente: IKEA Wien Westbahnhof öffnet am 26. August seine Türen

Vösendorf (OTS) - Im Herzen Wiens entsteht ein innovatives, einladendes Einrichtungshaus, das nach zweijähriger Bauphase am 26. August 2021 für alle Interior Fans öffnet – der Eintritt ist in der Eröffnungsphase nur mit elektronischem Einlass-Ticket möglich. Der neue IKEA Store ist komplett autofrei – das Konzept ist gänzlich auf Fußgänger:innen, Öffi-Nutzer:innen und Radfahrer:innen ausgerichtet. Mit seinen begrünten Fassaden und viel Raum für die Menschen – von ansprechender Gastronomie bis zur allgemein zugänglichen Dachterrasse – ist IKEA Wien Westbahnhof so viel mehr als nur ein Einrichtungshaus.



Aus einer anfangs kleinen, aber revolutionären Idee ist über einen Projektzeitraum von insgesamt zehn Jahren die grüne Vision IKEA Wien Westbahnhof entstanden. „Wir sind einen weiten Weg gegangen von den ‚blauen Boxen’ auf der grünen Wiese hin zu einem City Store, der seinesgleichen sucht. Wir wagen dieses Experiment, weil sich das Kund:innenverhalten und auch die Mobilitätsgewohnheiten rasant verändert haben“, erklärt Rodolphe de Campos, Country Finance Manager bei IKEA Österreich und Mastermind hinter dem Projekt. „Mit diesem Konzept gelingt uns die Verschmelzung von Online und Offline sowie von Freizeit-Treffpunkt und einzigartigem Shoppingerlebnis. Wir freuen uns, das neue IKEA Einrichtungshaus ab 26. August 2021 endlich den vielen Menschen vorstellen zu dürfen.“

Ein einzigartiger und vielfältiger Treffpunkt



„Der innovative IKEA Wien Westbahnhof wird ein Ort sein, an dem sich die vielen Menschen zuhause fühlen, inspiriert werden und es immer etwas zu entdecken gibt“, freut sich Johanna Cederlöf, Market Managerin bei IKEA Wien Westbahnhof.



Das siebengeschossige Gebäude beherbergt auf insgesamt fünf Ebenen das IKEA Einrichtungshaus. In den beiden oberen Stockwerken befindet sich die Accor Hotelmarke JO&JOE, deren Hospitality Konzept sich besonders an junge Menschen und Geschäftsreisende richtet. Für weiteres Service sorgen vier Geschäfte (Apotheke, Hörgerätestudio, Friseur und Bäckerei), die dort schon zuvor angesiedelt waren.



Die lauschige Dachterrasse bietet einen herrlichen Blick über ganz Wien, ein gastronomisches Angebot wie die weltweit erste IKEA Snackbar und wird öffentlich und ohne Konsumzwang zugänglich sein. Auch das ansprechende Food-Angebot bringt modernes und gesundes schwedisches Flair ins Herzen Wiens: Schwedenshop und IKEA Restaurant laden in gewohnter IKEA-Qualität zum Verweilen ein.

Ein völlig neues Einkaufserlebnis



IKEA Wien Westbahnhof legt den Fokus klar auf die Erwartungen und Wünsche städtischer Kund:innen nach Mobilität ohne Auto: „Der neue IKEA Store ist komplett autofrei – das Konzept ist gänzlich auf Fußgänger:innen, Öffi-Nutzer:innen und Radfahrer:innen ausgerichtet und spart rund 350.000 Autofahrten, also 1.000 Tonnen CO2, gegenüber einem herkömmlichen Einrichtungshaus“, so Maimuna Mosser, Country Business Development Managerin bei IKEA Österreich.



Im neuen IKEA Einrichtungshaus werden auf innovative Weise Einrichtungsideen und das gesamte IKEA Sortiment gezeigt. „Besucher:innen können alles ansehen, ausprobieren, fühlen, testen und gemeinsam mit unseren kompetenten Mitarbeiter:innen planen“, ergänzt Johanna Cederlöf. Ein traditionelles Möbellager gibt es nicht: Kund:innen können vor Ort kleine Produkte kaufen, die mit den Öffis oder dem Fahrrad transportierbar sind – über 3.000 Artikel sind zum Mitnehmen lagernd. Alle größeren Produkte werden mittels Lieferung oder per Click & Collect zum Abholen bestellt.



Mit innovativen Lösungen optimiert IKEA laufend das Omnichannel-Shoppingerlebnis – so sind alles, was für einen Einkauf im neuen IKEA Wien Westbahnhof benötigt wird, das Handy und die IKEA App: Damit haben Kund:innen die Möglichkeit, sich mobil inspirieren zu lassen, Einkaufslisten zu erstellen und online zu bestellen. „Die Funktion Scan & Pay erweitert die App um die Möglichkeit, die Lieblingsprodukte mit der IKEA App im Store selbst zu scannen“, so Claudio Winkler, Country Digital Manager bei IKEA Österreich. „Die tragbaren Produkte werden wie gewohnt in die IKEA Tragetasche gelegt und können ganz stressfrei und ohne lange Wartezeit an eigenen Kassen bezahlt werden.“ Neue digitale Screens im IKEA Wien Westbahnhof sorgen zudem für noch mehr Inspiration sowie Informationen und Self-Service Lösungen unterstützen beim Einkauf.



In der untersten Ebene befindet sich ein vollautomatisiertes Lager, das die Ware mithilfe von Transferschlitten, Robotern und Förderbändern ein- und auslagert und mit Warenaufzügen im gesamten Einrichtungshaus verteilt. Auf allen vier Ebenen werden die Verkaufsfächer täglich zweimal ausgefüllt. Ein weiteres innovatives System stellt der überdimensionale Drehteller dar, auf den der LKW zur Warenanlieferung fährt. Für die Entladung wird dieser um 180 Grad gedreht, um das aufwendige Rückwärtsfahren und Piepsen zu vermeiden.

Eine nachhaltige Oase im Großstadtdschungel

Das Gebäude des neuen IKEA Stores ist ein echter Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit: Mit insgesamt 160 Bäumen und Sträuchern an allen vier Fassadenseiten und auf dem Dach sticht es nicht nur optisch heraus, sondern leistet damit auch einen positiven Beitrag zum Mikroklima im Grätzl. An einem Hitzetag kann die Nachbarschaft dank der Begrünung um bis zu -1,5°C abgekühlt werden. Dafür wurde das Gebäude bereits mit dem GREENPASS Platinum Zertifikat ausgezeichnet.



„Die Fassaden- und Dachbegrünung ist entsprechend unserer Wurzeln von den schwedischen Wäldern und National Parks inspiriert“, erklärt Maimuna Mosser. Freiflächen und lichtdurchflutete Bereiche am Gebäude bieten auf allen Ebenen ausreichend Platz für Vogelnester, Bienenstöcke und weitere begrünte Fassadenelemente. Zusätzlich wurden am Gebäudedach Photovoltaikanlagen installiert, die eine Leistung von 88 kWp haben, insgesamt 13 Tonnen wiegen und rund 800 m² der gesamten Dachfläche überdecken. Neben der umweltfreundlichen Energiegewinnung haben die Anlagen einen weiteren Vorteil: Die Glaspanele spenden Schatten und sorgen auch im Sommer für ein angenehmes Verweilen auf der Dachterrasse.

Click & Meet

Um allen Besucher:innen ein entspanntes und sicheres Einkaufen zu ermöglichen, ist der Eintritt in der Eröffnungsphase nur mit elektronischem Einlass-Ticket möglich. So wird sichergestellt, dass IKEA Wien Westbahnhof ein sicherer Ort ist.



Genauere Informationen zum Einlass-System für Kund:innen – „Click & Meet“ – finden Sie im Factsheet.

