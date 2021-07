AVISO: Kick-Off: Hilfswerk Nachbarschaftszentren leisten wichtigen Grätzl-Beitrag zur Impf-Aufklärung!

Kick-Off-Termin, Donnerstag, 5. August 2021 mit Stadtrat Peter Hacker

Wien (OTS) - Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren, gefördert von der Stadt Wien, sind Orte des Austausches und der Vernetzung und bieten viele unterschiedliche Beratungs- und Gruppenangebote an. In der Bewältigung der Pandemie sieht es die Stadtteilarbeit der Nachbarschaftszentren als ihre Aufgabe an, neben sozialen Unterstützungsleistungen auch Drehscheibe für strukturierte, niederschwellige Information zu sein.

Mit dem gemeinsamen Kick-Off-Termin mit Stadtrat Peter Hacker am Do., 5. August 2021 starten die 2 neuen Angebote der Impf-Aufklärungsaktion in den Hilfswerk Nachbarschaftszentren. Die sogenannte „Impf-Infothek“ startet bereits am 2. August. Über 50 Termine sind derzeit schon geplant.



Beratungs- und Infoangebote zur Corona-Schutzimpfung

Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren bieten einen Ort, an dem sich Personen niederschwellig im Grätzl informieren und in einem geschützten Rahmen Fragen stellen können. Damit werden Wienerinnen und Wiener befähigt, ihre Handlungsspielräume zu erweitern und Entscheidungen in Bezug auf die Impfung zu treffen. An 2-3 Stunden pro Woche gibt es in allen 10 Nachbarschaftszentren die Möglichkeit, sich Informationen und Infomaterial rund um die Corona-Schutzimpfung in der „Impf-Infothek“ einzuholen. Erfahrene Gesundheitsberater/innen (Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen) beantworten Fragen und es wird Unterstützung bei der Impfanmeldung angeboten. Darüber hinaus können individuelle Gesundheitsberatungen zum Thema Corona-Schutzimpfung vereinbart werden.



Termine

Mo., 9.8.2021:

12.00-14.00 Uhr Nachbarschaftszentrum 8 – Josefstadt

13.00-15.00 Uhr Nachbarschaftszentrum 15 – Rudolfsheim-Fünfhaus

15.00-17.00 Uhr Nachbarschaftszentrum 17 – Hernals



Mi., 11.8.2021:

09.00-11.00 Uhr Nachbarschaftszentrum 22 – Donaustadt

11.00-13.00 Uhr Nachbarschaftszentrum 2 – Leopoldstadt



Fr., 13.8.2021:

11.00-13.30 Uhr Nachbarschaftszentrum 6 – Mariahilf



Weitere Termine und Informationen finden Sie unter: www.nachbarschaftszentren.at/impfen



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Nachbarschaftszentren, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at





Weitere Informationen Hier klicken

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Hilfswerk

Thomas Stockhammer / Pressesprecher und Leiter Unternehmenskommunikation

T: +43 1 512 36 61-1455 / M: +43 664 618 95 98

E: thomas.stockhammer @ wiener.hilfswerk.at / W: www.wiener.hilfswerk.at