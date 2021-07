VP-Generalsekretär Melchior: „Streit ist eine Kernkompetenz der SPÖ“

SPÖ schafft es nicht einmal, sich in den brennendsten Fragen unserer Zeit auf eine einheitliche Linie zu einigen

Wien (OTS) - „Streit ist eine Kernkompetenz der SPÖ, wie uns Parteichefin Rendi-Wagner und ihre roten Genossen beinahe tagtäglich vor Augen führen. Dementsprechend absurd ist die heute geäußerte Kritik des Bundesgeschäftsführers der SPÖ, Christian Deutsch, der damit von den heftigen SPÖ-internen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre abzulenken versucht. Deutsch wäre gut beraten, seine Zeit in Schlichtungsversuche innerhalb der SPÖ zu investieren, damit die ständigen Intrigen und Machtkämpfe endlich ein Ende finden. Denn nach wie vor schafft es die SPÖ nicht einmal, sich auf eine einheitliche Linie in den brennendsten Fragen unserer Zeit zu einigen, wie das Beispiel der Corona-Pandemie oder des Umgangs mit Migrationsthemen zeigt. Fest steht, dass die SPÖ in Wahrheit handlungsunfähig ist und sich deswegen darauf beschränkt, die Regierung zu attackieren“, erklärt der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, bezugnehmend auf die heutige Pressekonferenz der SPÖ.

