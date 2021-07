Neue Volkspartei: Schwarz/Arnoldner gratulieren Christina Schlosser zur Wahl als Präsidentin der European Union of Women Austria

Schlosser einstimmig zur Präsidentin der europäischen Frauen in Österreich gewählt

Wien (OTS) - Frauenpower in der neuen Volkspartei: Frauensprecherin und Gemeinderätin Sabine Schwarz und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner gratulieren Christina Schlosser zu ihrer einstimmigen Wahl als Präsidentin der European Union of Women Austria (kurz EUWA) am 27. Juli. Die Bezirksparteiobfrau der ÖVP Neubau, die seit zehn Jahren im Landesvorstand der „Wienerinnen“ tätig ist, überzeugte mit ihrem Programm, das einen Schwerpunkt auf die moderne Frau in einer sich durch die Pandemie stark verändernden Welt setzt. „Mir ist wichtig, dass sich die unterschiedlichsten Frauengruppen vernetzen und miteinander kooperieren“, so Schlosser. „Wir müssen das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Damit meine ich, dass alle Frauen - egal welcher politischen Gruppe sie angehören - einander unterstützen sollen. Die erste SPÖ-Ministerin Hertha Firnberg gründete 1969 gemeinsam mit der ÖVP-Politikerin Lola Solar den `Österreichischen Frauenring´, einen überparteilichen Zusammenschluss von Frauenvereinen und Frauenorganisationen in Österreich. Dieses überparteiliche Arbeiten strebe ich an.“

Die European Union of Women wurde von der österreichischen Nationalratsabgeordneten Lola Solar 1953 gegründet, um Frauen in ganz Europa zu stärken, hat NGO-Status und einen Sitz im Europarat. „Ich trete in große Fußstapfen, immerhin hatten ehemalige Ministerinnen wie Marilies Flemming und Maria Fekter diese Funktion inne“, so die Juristin.

„Mit Christina Schlosser erhält die EUWA eine engagierte Präsidentin, die ihre Aufgabe ebenso ernst nehmen wird wie ihre Arbeit im Bezirk. Ich wünsche ihr für ihre neue Funktion alles erdenklich Gute“, so Arnoldner. „Dass Christina Schlosser die richtige Wahl war, beweist ihre jahrelange Arbeit im Landesvorstand der `Wienerinnen´. Sie wird international viel Positives bewegen können“, erklärt Frauensprecherin Sabine Schwarz.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Kommunikation & Presse

+43 664 83 83 247

https://neuevolkspartei.wien