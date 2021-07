Erstmals drei gleichwertige Kameras: Österreich-Start für neues ZTE-Flagship-Smartphone Axon 30 Ultra

Weitwinkel, verlustfreier Zoom, stabile Videos – mit seinem Trinity-Kamerasystem lässt das neue ZTE Axon 30 Ultra die Herzen von Fotografie-Liebhabern höher schlagen.

Die Besonderheit des neuen Smartphone-Flaggschiffs sind die drei gleich starken Hauptkameras mit jeweils 64 Megapixel Auflösung. Eine vierte 8-Megapixel Periskop-Linse sorgt zudem für einen scharfen Zoom. Das Gerät punktet darüber hinaus mit leistungsfähigem Bildstabilisator, gelungenen Nachtaufnahmen und Langzeitbelichtung. Das Smartphone wird ab Mitte August bei Hartlauer, ab Ende August bei A1 und bei Hutchinson Drei ab Anfang September um 899,- Euro sowie online um 849,- Euro erhältlich sein.

Vier Linsen machen die Kameraleistung des neuen ZTE-Flaggschiffs aus. Das Axon 30 Ultra wartet mit drei 64-Megapixel-Hauptkameras auf, die eine Brennweite von 35 bis 123 Millimetern abdecken. Sie teilen sich in eine Superweitwinkel-, Weitwinkel- und Porträtkamera auf. Die vierte Linse – eine Telekamera –sorgt mit 8 MP für gute Zoom-Aufnahmen mit bis zu 5-facher Vergrößerung. Auch die 16-Megapixel-Selfie-Kamera bildet Motive mit einwandfreier Schärfe und Farbtreue ab. Damit kommen Kamera-Enthusiasten und Hobbyfotografen voll auf ihre Kosten. „Mit dem Axon 30 wollen wir uns in Österreich in der Smartphone-Oberklasse positionieren“ , teilt Christian Woschitz, President for Central Eastern Europe (CEE) bei ZTE mit und ergänzt: „Dabei bleiben wir unserer Linie treu, einer breiten Zielgruppe leistbare Premium-Geräte anzubieten.“

Dreifach hält besser

Die Dreifach-Kameras nehmen mit drei Objektiven gleichzeig auf. Das bedeutet, dass man drei verschiedene Perspektiven und somit drei Fotos während einer Aufnahme erhält – Weitwinkel, normal und Zoom. Anschließend kann der Nutzer seinen Favoriten in Ruhe auswählen. In Bezug auf Bewegtbilder bietet das ZTE Axon 30 Ultra ein professionelles Videosystem in Kinoqualität mit einer Multikamera-Aufnahmefunktion, mit der man ebenfalls drei Bildschirme öffnen und mit einem Klick verschiedene Brennweiten für Videoaufnahmen erhalten kann. „Mit den verschiedenen Aufnahmen, die gleichzeitig gemacht werden, hat das Fotografieren mit dem Smartphone fast schon den Charakter eines Fotoshootings, bei dem aus verschiedenen Perspektiven fotografiert wird“ , sieht Woschitz einen klaren Mehrwert für die User.

Dynamisch und doch gestochen scharf

Dank der Hauptkamera und des Weitwinkelobjektivs samt optischem Bildstabilisator liefert das Smartphone anspruchsvolle Videostabilisierungsfunktionen, auch wenn man gerade in Bewegung ist. Gleichzeitig sind ultrahochauflösende 8K-Videoaufnahmen, diverse „Movie Filter“, visuelle Spezialeffekte und andere Funktionen enthalten.

Aufnahmen bei Nacht

Bei der Aufnahme von Nachtszenen schaltet das Handy auf die Hauptkamera um, die in der Lage ist, schwaches Licht in dunklen Umgebungen zu erfassen. Gleichzeitig unterstützen alle drei Hauptkameras den Super Night AI-Algorithmus, um helle, klare und detaillierte Nachtaufnahmen aller Szenen zu erzielen. Eine zusätzliche spezielle Funktion ist der „Super Moon-Modus“: dieser setzt auf simultane Multikameras und Fusionsberechnungen, um den Mond in die richtige Position zu vergrößern und so die gleiche schöne Perspektive wie das menschliche Auge zu erreichen.

Innen und außen „state of the art“

Das ZTE Axon 30 Ultra ist in ein edles mattschwarzes Glas-Gehäuse gekleidet und mit Qualcomms derzeit stärkstem Prozessor ausgestattet, der Qualcomm® Snapdragon™ 888 Mobile Platform. Das Smartphone ist 5G-fähig und unterstützt den aktuellsten WLAN-Standard Wi-Fi 6. Es verfügt über eine Dual-SIM-Funktion sowie einen in das Display integrierten Fingerabdrucksensor. Das 6,67-Zoll große AMOLED-Display ist an den Seiten gebogen und bietet eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Der interne Speicher umfasst 256 GB. In Bezug auf den Batteriestatus kann man sich beim Axon 30 Ultra auf einen Power-Saving-Manager und den 4.600-mAh-Akku verlassen, der dank seiner Schnellladefunktion mit einer Leistung von 65 Watt dafür sorgt, dass dieser in nur 45 Minuten von null auf 100 Prozent steigt.

