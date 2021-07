STIHL TIMBERSPORTS® Austrian Championships 2021: Das Teilnehmerfeld steht fest

Vösendorf (OTS) - In 10 Tagen trifft sich die STIHL TIMBERSPORTS® Sportelite im Kampf um den heißbegehrten Titel der Austrian Championships 2021 presented by Ford in der Motorworld in München. Es steht fest, welche österreichischen Top-Athleten und Rookies in spektakulären Disziplinen aufeinandertreffen werden. Die Wettbewerbe können im Livestream verfolgt werden.

Der Countdown läuft und die letzten Trainingseinheiten werden vor dem großen Turniertag abgehalten. In 10 Tagen kämpfen die österreichischen Top-Athleten bei den lang herbeigesehnten Austrian Championships um den heimischen Sieg. Auch die beiden Österreichischen Favoriten auf den Titel sind heiß auf den Wettbewerb: „Meine Äxte und ich können es kaum erwarten, endlich wieder Wettkampfluft zu schnuppern" meint etwa Armin Kugler, sechsfacher Österreichischer Meister, der sich 2019 überraschend Josef Laier geschlagen geben musste. Die Vorfreude auf den Wettkampf ist nach der pandemiebedingten Pause groß: „Eigentlich freue ich mich auf alles", kann es auch der amtierende Österreichische Meister kaum erwarten, wieder seine Äxte zu schwingen.

SAVE THE DATE: Sonntag, 8. August 2021

13:00 Uhr: Austrian Rookie Championship 2021

13:00 Uhr: Austrian International Women Cup 2021

17:00 Uhr: Austrian Pro Championship 2021

Teilnehmerfeld der STIHL TIMBERSPORTS Austrian Championships 2021

Sowohl die Top-Stars der Szene, als auch die besten jungen Talente des Landes, treffen sich am 8. August in München. Daraus ergibt sich folgendes Teilnehmerfeld:

Austrian Pro Championship



Armin KUGLER (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Josef LAIER (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Hermann HEILIGENBRUNNER (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Thomas (Tommi) FASCHING (Kärnten, lebt in der Schweiz)

(Kärnten, lebt in der Schweiz) Matthias HINTERREITHER (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Johannes (Hansi) MAURER (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Günther DALLINGER (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Manuel HAUMER (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Stefan PENKER (Litzlhof, Kärnten)

(Litzlhof, Kärnten) Peter RITSCH (Litzlhof, Kärnten)

Austrian Rookie Championship



Robin KONICZEK (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Lukas WAGESREITER (Waldviertel, NÖ)

(Waldviertel, NÖ) Christian PERAUER (Litzlhof, Kärnten)

(Litzlhof, Kärnten) Roman TRIEBELNIG (Litzlhof, Kärnten)

(Litzlhof, Kärnten) Peter SAUEREGGER (Litzlhof, Kärnten)

(Litzlhof, Kärnten) Robin MÖLSCHL (Litzlhof, Kärnten)

Am 8. August kommt es außerdem um 13:00 Uhr zu einer Premiere: Beim Austrian International Women Cup 2021 presented by Ford kommt zum ersten Mal eine österreichische Dame zum Einsatz: die 28-jährige Juliana Einfalt.

Die STIHL TIMBERSPORTS® Austrian Championships 2021 presented by Ford werden auf dem internationalen YouTube Kanal «The Official STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES» übertragen.

Weitere Informationen zum Event finden Sie unter: www.stihl-timbersports.at

Rückfragen & Kontakt:

STIHL TIMBERSPORTS® international

Christopher Borghorst

Badstraße 115, 71336 Waiblingen

Telefon: +49 (0)7151 / 26-3487

Email: christopher.borghorst @ stihl.de



STIHL Österreich/ STIHL TIMBERSPORTS® Österreich

Michaela Hötschl

Fachmarktstraße 7, 2334 Vösendorf

Telefon: +43 (0)1 865 9637-29

Email: hoetschl @ stihl.at