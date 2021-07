Kärnten hört Antenne Kärnten

Klagenfurt (OTS) - Meine Hits, meine News, mein Wetter, mein Verkehr: Antenne Kärnten ist näher und (mindestens) fünf Minuten früher dran. Ein Erfolgskonzept. Das bescheinigt dem Sender auch der aktuelle Radiotest.

Meine Antenne. Mein Kärnten: Kompakter lässt sich das aktuelle Ergebnis des Radiotests, der größten unabhängigen Reichweitenerhebung für Radio in Österreich, aus Kärntner Sicht nicht zusammenfassen. 30,5 Prozent Tagesreichweite machen Antenne Kärnten zur regionalen Nummer 1 unter den Privatradios in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.* Weil die Hörerinnen und Hörer wissen, was drin ist, wenn Antenne Kärnten auf dem Display des Autoradios steht, wenn sie den Stream im Web oder in der Antenne App anklicken oder wenn sie ihrem Smart Speaker im Ohr liegen: „Alexa, spiel Antenne Kärnten!“

Die große Rolle, die das Medium Radio im Leben der Kärntnerinnen und Kärntner spielt, zeigt ein weiterer Stockerlplatz der Reichweitenerhebung. Nirgendwo wird so viel Radio gehört wie hier. Mit 232 Radiominuten, die im Durchschnitt täglich gehört werden, liegt Kärnten auf Platz 1, was die Radionutzung im Bundesländervergleich betrifft.** „Als Tagesbegleiter für Alle sagen wir Danke fürs Einschalten“, ist Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler stolz auf die große Verlässlichkeit, die die Hörer mit ihrer Antenne verbinden. „Das beginnt bei der Musik und Unterhaltung und reicht bis zu den Infos über alle Staus und alle Blitzer – wir bringen die Kärntner gut durch den Tag, durch die Woche, durchs Jahr.“ Dazu gehören natürlich auch die News aus Kärnten „immer fünf Minuten früher“, die Infos über alle Staus und Blitzer sowie das Wetterservice mit Prognosen für alle Kärntner Regionen. „Wenn es hier relevante Informationen oder Warnungen gibt, versuchen wir mehr als die üblichen fünf Minuten früher dran zu sein“, verspricht Antenne-Programmchef Timm Bodner.

Bichlers Dank gilt auch allen Geschäftspartnern und Kunden des Senders sowie dem gesamten Team. „Es ist eine Freude zu sehen, wie die ohnehin schon große Verbundenheit mit der Antenne-Community noch immer wachsen kann“, spielt er auf die jüngste Aktion des Senders an. Unter dem Motto „Glücklichmacher“ erfüllt Antenne Kärnten die Herzenswünsche von Hörern – allerdings nie allein, sondern stets mit Hilfe anderer Hörer. Weil es auch glücklich macht, andere glücklich zu machen.



* Radiotest 2021_2, GfK Austria GmbH, Tagesreichweite, 14-49, Mo-So, Basis Kärnten

** Radiotest 2021_2, GfK Austria GmbH, Radiominuten, 10+, Mo-So, Basis Gesamtösterreich

Alle ausgewiesenen Werte ohne Berücksichtigung der Schwankungsbreite. Alle Angaben ohne Gewähr.

