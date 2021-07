„Narrisch guater Sommer“ am 31. Juli in ORF 2

Teil 2 am 28. August

Wien (OTS) - Sketches und Schmähs mit Lachgarantie – am Samstag, dem 31. Juli 2021, zünden Österreichs Faschingsgilden um 20.15 Uhr in ORF 2 ihr sommerliches Pointenfeuerwerk. Auch heuer bringen bei „Narrisch guater Sommer“ die Spaßgaranten der heimischen Gilden das Publikum mit ihren besten Gags zum Lachen. Teil zwei der Sommerausgabe des Faschingsklassikers folgt am Samstag, dem 28. August, ebenfalls um 20.15 Uhr in ORF 2.

Bei „Narrisch guater Sommer“ sind am 31. Juli unter anderem mit dabei:

Walter Kammerhofer mit „Kammerhofer auf Kur“, der Feldkirchner Faschingsklub mit „Scherzinger in der Arztpraxis“, Reinhard Fritzl mit „Der Aufwecker“, Heckmeck mit „Scheidung & Hochzeit“, Die Vierkanter mit „Homeoffice“, die Faschingsgilde Ferlach mit „Dings Bums“, Luis aus Südtirol mit „Bauer allein hat’s a recht fein“, die Faschingsgilde Steuerberg mit „Alltagsgeschichten mit Hölga und Rotzpipe“ und der Feistritzer Faschingsrat mit „Chantal“.

Am 28. August sorgen unter anderem Luis aus Südtirol, Heckmeck, der Bleiburger Faschingsrat und die Faschingsgilde Völkermarkt für beste Unterhaltung.

