FPÖ – Hauser: ÖVP soll endlich FPÖ-Antrag für ein besseres Wolfsmanagement zustimmen!

Im Tiroler Pitztal musste bereits das Weidevieh von den Almen abgetrieben werden

Wien (OTS) - „Mitten im Sommer musste im Tiroler Pitztal das Weidevieh von den Almen abgetrieben werden. Zu oft hat nämlich der Wolf zugeschlagen und damit das Wirtschaften für die Almbauern unmöglich gemacht“, sagte heute der freiheitliche Tourismussprecher NAbg. Mag. Gerald Hauser.

„Nach dem Vorbild Finnlands und weiteren EU-Ländern könnten wir aber den Wolf in der FFH-Richtlinie von Stufe vier – mit besonders strengen Schutz – auf fünf setzen. Damit wäre ein Wolfsmanagement möglich und die Bauern könnten auf den Almen ihre Arbeit fortsetzen. Wir müssen nämlich die langfristigen Folgen ohne eine etwaige Almbewirtschaftung im Fokus haben, denn Almen ohne Weidevieh würden zuwachsen und das wäre auch für das Tourismusland Österreich eine verheerende Entwicklung. Die Kulturlandschaft, wie wir sie derzeit noch kennen, würde nämlich ohne Vieh auf den Almwiesen in ein paar Jahren verschwinden“, erklärte Hauser.

„Umso mehr ist es daher notwendig, unserem Antrag ‚für die Anpassung des Schutzstatus des Wolfes‘ im Parlament zuzustimmen. Dieser Antrag liegt schon lange im Parlament und mit einer einfachen Mehrheit könnte er in der nächsten Ausschusssitzung beschlossen werden. Jetzt ist aber die ÖVP am Zug und mit einer Zustimmung könnte diese Partei zeigen, ob sie es in der ‚Wolf-Frage‘ ernst meint oder wieder nur ‚heiße Luft' produziert“, betonte Hauser.

