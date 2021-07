Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 30.7.: Bankomatgeräte, Paketautomaten und Wallboxen - Hightech made in Linz

Wien (OTS) - Michael Fröschl spricht mit KEBA-Vorstandschef Gerhard Luftensteiner über Hightech made in Linz - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 30. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Der Linzer Elektronikkonzern KEBA ist spezialisiert auf Automatisierung und stellt Steuerungen für Industrieroboter her. Erzeugt werden aber auch Dinge, die viele täglich benützen wie Bankomatgeräte, Paketautomaten der Post und Wallboxen für Elektroautos. Das im Privatbesitz befindliche Technologieunternehmen beschäftigt 1800 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in 15 Ländern. Der Hightech-Konzern ist auch im Coronajahr kräftig gewachsen. Warum das so ist, welche Produkte Zukunft haben und was man gegen den Fachkräftemangel in der Industrie tun könnte, darüber spricht KEBA-Vorstandschef Gerhard Luftensteiner.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at