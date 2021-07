ORF Radio Vorarlberg weiter klar an der Spitze

Stärkster Sender bei Reichweite und Marktanteil in Vorarlberg

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT)! Gesperrt bis Donnerstag, 29. Juli, 12.00 Uhr

ORF Radio Vorarlberg bleibt die eindeutige Nummer eins der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im gesamten Radiomarkt ihres Bundeslandes. Kein anderes Radio wird in Vorarlberg so lange und häufig gehört wie ORF Radio Vorarlberg. Das zeigt der Radiotest von Juli 2020 bis Juni 2021. *)

ORF Radio Vorarlberg in Vorarlberg am meisten gehört

Rund vier von fünf Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern hören täglich Radio, fast jede und jeder Dritte davon (31,7 Prozent) lässt sich Tag für Tag von ORF Radio Vorarlberg begleiten. Insgesamt 111.000 Personen allein in Vorarlberg schalten jeden Tag ORF Radio Vorarlberg ein.

Höchster Marktanteil für regionales Programm des ORF

Von 100 gehörten Radiominuten in Vorarlberg entfallen allein 35 auf ORF Radio Vorarlberg. Der regionale Sender des ORF hat damit den höchsten Marktanteil (35 Prozent) im Gesamtradiomarkt aller empfangbaren Programme. Dieser ist höher als alle privaten inländischen Sender zusammen oder mehr als viermal so hoch wie alle ausländischen empfangbaren Programme gemeinsam. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger lieben Radiohören: Fast dreieineinhalb Stunden täglich wird im Durchschnitt das Radio aufgedreht.

Bernhard Schertler, Koordinator Programm ORF Radio Vorarlberg: „Unser Anspruch ist es, jeden Tag aufs Neue für Vorarlberg das beste Radioprogramm zu machen. Wir möchten die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger am Morgen mit Freude wecken, sympathisch mit viel Service durch den Tag begleiten und schließlich mit ihnen und viel Musik den Feierabend ausklingen lassen.“

Äußerst hohe Beliebtheit bei den über 35-Jährigen

Mehr als vier von zehn Radiohörende über 35 Jahre (42,4 Prozent) schalten täglich ORF Radio Vorarlberg ein. In dieser Zielgruppe ist auch der Marktanteil ein hoher: Von 100 gehörten Radiominuten entfallen 40 auf ORF Radio Vorarlberg. Der Marktanteil ist damit fast doppelt so hoch wie jener des größten regionalen privaten Mitbewerbers oder viereinhalbmal so groß wie der Marktanteil aller ausländisch empfangbaren Radiosender zusammen.

Christine Welte-Amon, Koordinatorin Information ORF Radio Vorarlberg:

„Die Information ist neben Unterhaltung, Sport und Kultur eine der vier zentralen Säulen des ORF. Als Sender für Vorarlberg und die Region ist es unserem Team ganz wichtig, in den täglichen Nachrichten alles das abzubilden, was die Menschen bewegt.“

Zuwächse bei den 14- bis 49-Jährigen

ORF Radio Vorarlberg möchte für alle da sein und ein Programm für mehrere Generationen bieten. Das gelingt auch zunehmend in der Personengruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier konnte der Marktanteil um zwei Prozentpunkte auf 18 Prozent gesteigert werden. Somit hören knapp jede und jeder Fünfte der Jungen in Vorarlberg den regionalen Sender des ORF. Der Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen ist bei ORF Radio Vorarlberg dreieinhalbmal so hoch wie jene aller ausländischen öffentlich-rechtlichen und privaten Programme zusammen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir stellen Vorarlberg und die Vier-Länder-Region, Menschen und deren Geschichten, Politik, Wirtschaft, Traditionen, Kultur und Sport in den Mittelpunkt und versuchen in einem Mix aus Information und Unterhaltung täglich das Beste für unser Publikum herauszuholen. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern für die erneut großartige Treue zu ORF Radio Vorarlberg!“

*) Radiotest Gfk Ankordata 2021_2 (Zahlen beziehen sich – wenn nicht anders angegeben – auf Personen ab 10 Jahre, Montag bis Freitag)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Sabine Stroj

Landesdirektion ORF Vorarlberg

T: +43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at