RADIO STEIERMARK ist und bleibt die regionale Nummer 1 in der Steiermark!

Wien (OTS) - Der jüngste von den Instituten GfK und Ankordata durchgeführte Radiotest zeigt: RADIO STEIERMARK erreicht im gesamten Sendegebiet durchschnittlich mehr als 360.000 Hörer/innen täglich und ist souverän die regionale Nummer 1 in der Steiermark!

Auch der aktuelle Radiotest 2021_2 (Erhebungszeitraum: Juli 2020 bis Juni 2021) weist Topwerte für ORF RADIO STEIERMARK aus. Als stabiler Performer in der ORF-Radioflotte liegt RADIO STEIERMARK mit einem Marktanteil von 34 Prozent in der steirischen Gesamtbevölkerung deutlich an der Spitzenposition und bestätigt seine Marktführerschaft in der Steiermark (Zielgruppe „ab 10 Jahre“, Montag bis Sonntag). Auch in seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ dominiert RADIO STEIERMARK mit 40 Prozent Marktanteil und 39,1 Prozent Tagesreichweite klar den steirischen Radiomarkt (Montag bis Sonntag).

RADIO STEIERMARK erreicht damit in der steirischen Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren einen doppelt so hohen Marktanteil wie der nächstfolgende private Mitbewerber.

Laut jüngstem Radiotest hören die Steirerinnen und Steirer im Schnitt täglich 216 Minuten Radio.

RADIO STEIERMARK-Programmchefin SIGRID HROCH zum Radiotest:

„Ich freue mich über die stabilen Zahlen des aktuellen Radiotests. Sie zeigen, dass wir ein sehr treues Publikum haben und dass unsere ständigen Bemühungen, das Programm weiter zu entwickeln erfolgreich sind. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen war und ist es uns wichtig, viele Live-Gäste im Programm zu haben – von interessanten Experten/innen bis hin zu heimischen Künstler/innen – und den Hörer/innen auch die Möglichkeit zum Mitreden zu bieten. Mit der Sendung ‚Hallo Steiermark‘ zu Mittag ist uns das auch während des Lockdowns gut gelungen. Seit Juni sind wir wieder verstärkt bei den Menschen im Land unterwegs mit einer erfolgreichen Lehrlingsinitiative und der Sommerserie ‚Daheim is fein‘ und wir hoffen darauf, im Herbst wieder unsere beliebten Live-Aktivitäten wie den ‚Radio Steiermark Wurlitzer‘ ins Programm nehmen zu können. Mein Dank geht an das engagierte Team und die treue Hörer/innen-Familie.“

ORF Steiermark-Landesdirektor GERHARD KOCH zum Radiotest:

„Der aktuelle Radiotest bestätigt einmal mehr den Zuspruch zum attraktiven Programmangebot der ORF-Radios. Im Schnitt entfallen 70 von 100 gehörten Radio-Minuten auf ORF-Programme, davon wiederum rund die Hälfte auf Radio Steiermark. Wir sind damit unangefochten der meistgehörte Sender der Steiermark. Diese Marktführer-Position hat unser Radio-Team rund um Programmchefin Sigrid Hroch mit einer sanften Weiterentwicklung der Musik-Farbe und einigen neuen Sendungsformaten abgesichert. Gerade in dieser Zeit werden von unserem Publikum seriöse und zuverlässige Informationen in den Nachrichten und im Servicebereich geschätzt. Wer das klassische Medium Radio abgeschrieben hat, wird durch den jüngsten Radio-Test eines Besseren belehrt.“

Die Ergebnisse im Detail**:

„ab 10 Jahre“: RADIO STEIERMARK ist regionale Nummer 1

Mit 34 Prozent Marktanteil ist RADIO STEIERMARK unumstrittener Marktführer bei den Steirerinnen und Steirern ab zehn Jahren. Die Tagesreichweite liegt laut jüngstem Radiotest bei 30,2 Prozent. Erfreulich auch das Ergebnis für die starke ORF-Radioflotte, die hier einen Marktanteil von 70 Prozent ausweist.

Marktanteile in Prozent, ab 10 Jahre, Mo. – So.

Radio Steiermark: 34 %

Ö3: 26 %

Antenne Steiermark: 17 %

ORF gesamt: 70 %

„ab 35 Jahre”: RADIO STEIERMARK ist meistgehörtes Radio in der Steiermark!

Auch in seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ kommt RADIO STEIERMARK ganz klar an erster Stelle: Mit 40 Prozent Marktanteil und 39,1 Prozent Tagesreichweite (Montag bis Sonntag) liegt RADIO STEIERMARK unangefochten auf Platz 1 und ist das meistgehörte Radio in der Steiermark. So entfallen in der Steiermark von 100 gehörten Radiominuten 40 auf RADIO STEIERMARK (Montag bis Sonntag). Die „ORF Radios gesamt“ erzielen in der Steiermark 75 Prozent Marktanteil und 71,4 Prozent Tagesreichweite (Montag bis Sonntag).

Marktanteile in Prozent, ab 35 Jahre, Mo. – So.

Radio Steiermark: 40%

Ö3: 25%

Antenne Steiermark: 15%

ORF gesamt: 75 %

Tagesreichweiten in Prozent, ab 35 Jahre, Mo. – So.

Radio Steiermark: 39,1%

Ö3: 30,5%

Antenne Steiermark: 20,1%

ORF gesamt: 71,4%

„14 bis 49 Jahre”: ORF-Radio Ö3 an erster Stelle

Stärkstes Radioprogramm bei den „14- bis 49-Jährigen“ in der Steiermark ist das ORF-Radio Ö3, das eine Tagesreichweite von 35,9 Prozent und einen Marktanteil von 34 Prozent erzielt (Montag bis Sonntag). Auch die „ORF-Radioflotte gesamt“ behauptet sich in dieser Zielgruppe mit einem Marktanteil von 55 Prozent klar.

Anmerkungen:

* „ab 10 Jahre“, Montag – Sonntag

** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Daten des von den Instituten GfK und Ankordata durchgeführten „Radiotest 2021_2“ (Erhebungszeitraum: Juli 2020 bis Juni 2021).

