Leopoldstadt: Grätzl-Gespräche mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai im August

Sprechstunden mit Leopoldstädter Bezirksvorsteher montags und freitags im August auf Märkten und Plätzen

Wien (OTS/RK) - Im August besucht Leopoldstadt-Bezirkschef Alexander Nikolai jeweils Montag und Freitag Vormittag bei einer Grätzl-Tour die Geschäftslokale in den Einkaufsstraßen und auf den Märkten, um über die Zukunftspläne nach der Pandemie zu sprechen. An den jeweiligen Nachmittagen steht Nikolai an diversen Plätzen zur gemütlichen Outdoor-Sprechstunde bereit, um sich mit allen Leopoldstädterinnen und Leopoldstädtern auszutauschen und deren Anliegen aufzunehmen.

„Nach einem ersten halben Jahr als Bezirksvorsteher, das von Kontaktbeschränkungen geprägt war, freue ich mich sehr, die Bewohnerinnen und Bewohner persönlich zu treffen und in entspannter Atmosphäre im Bezirk zu plaudern“, sagt Nikolai.



Terminübersicht

Die Sprechstunden finden vormittags von 9 bis 11 Uhr und nachmittags von 16 bis 18 Uhr statt.

02.08. Vormittag Karmelitermarkt, Nachmittag Ludwig-Hirsch-Platz

06.08. Vormittag Taborstraße, Nachmittag Lili-Grün-Platz

16.08. Vormittag Praterstraße, Nachmittag Czerninplatz

20.08. Vormittag Vorgartenmarkt, Nachmittag Ilgplatz

23.08. Vormittag Volkertmarkt, Nachmittag Else-Feldmann-Park

27.08. Vormittag Stadion Center, Nachmittag Viertel Zwei (Teich)

30.08. Vormittag Bruno-Marek-Allee, Nachmittag Rudolf-Bednar-Park

Weitere Informationen: Bezirksvorstehung Leopoldstadt

Tel.: +43 1 4000 02100

E-Mail: post @ bv02.wien.gv.at



