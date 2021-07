Business Partner einfach überprüfen – Tool für automatische Identifikation im B2B-Bereich verfügbar

Identitätsmanagement im B2B-Bereich: Die WKÖ stellt die Anwendung WKO.at SingleLogin allen interessierten Unternehmen kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung

Wien (OTS) - Mit dem WKO.at SingleLogin stellt die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) heimischen Unternehmen ein neues nützliches Tool kostenlos zur Verfügung: WKO.at SingleLogin richtet sich an Betreiber von Business-to-Business-Webseiten. Bis jetzt muss mühsam manuell geprüft werden, ob die Besucher ihrer Webseite ebenfalls Unternehmen sind und es sich somit um echte B2B-Geschäfte handelt.

Das bisherige analoge so genannte Identitätsmanagement bringt oft auch Zettelwirtschaft mit sich. So müssen zum Beispiel die Gewerbeberechtigung oder ein Firmenbuch-Auszug hochgeladen oder gemailt und im Anschluss manuell überprüft werden. Damit ist jetzt Schluss, das WKO.at SingleLogin schafft da Abhilfe - denn die Identifikation von gewerblichen Unternehmen erfolgt automatisiert. Das ist bisher einmalig in Österreich. Somit können beide Seiten im B2B-Geschäftsverkehr über die Identität ihres Geschäftspartners sicher sein.

Technisch setzt das WKO.at SingleLogin auf standardkonforme, bewährte Bausteine, die eine einfache Integrierung in Onlineportale ermöglichen. Für Informationen zur kostenlosen Nutzung des WKO.at SingleLogin steht der Verein AUSTRIAPRO zur Verfügung: https://wko.at/singlelogin

Das WKO.at SingleLogin als Qualitätsmerkmal für B2B-Webseites

Neben dem Sicherheitsaspekt und der Verschlankung von Geschäftsprozessen stellt das WKO.at SingleLogin ein Qualitätsmerkmal für B2B-Webseites dar. Sichtbaren Ausdruck findet das im B2B E-Commerce Gütezeichen. Das ebenfalls neue B2B-Gütezeichen bietet eine maßgeschneiderte Unterstützung für Anbieter, die nur an Unternehmen verkaufen. Damit ausgezeichnete Unternehmen erlangen hohe Rechtssicherheit durch Mustertexte und Überprüfung von rechtlich relevanten Punkten wie AGB, Impressum, Warenkorb und Bestellvorgang. Sie erhalten auch laufend aktiv Informationen über Gesetzesänderungen und Unterstützung bei deren Anwendung im Online-Shop.

Das österreichische B2B E-Commerce-Gütezeichen wird durch den Verein „Österreichisches E-Commerce Gütezeichen“ vergeben und ist das sichtbare Zeichen für seriöse B2B-Online-Anbieter. Nähere Informationen zum B2B Gütezeichen finden sich online unter https://www.guetezeichen.at/b2b . (PWK377/JHR)

