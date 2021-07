Kammermusik auf Festspielniveau: Die Sommerkonzerte in Zell am See-Kaprun

Schon seit 56 Saisonen begeistern die Zeller Sommerkonzerte ihre Besucher mit Kammermusik auf Festspielniveau, heuer im Ferry Porsche Congress Center.

Zell am See (OTS) - Zum zweiten Mal gastiert die Konzertreihe der Zeller Sommerkonzerte im Ferry Porsche Congress Center. Am 19. Juli startete das erste Konzert unter Einhaltung aller nötigen Sicherheitsvorkehrungen. So gewährleistet der Zeller Kulturverein als Veranstalter wieder ein hochklassiges, unbeschwertes Konzerterlebnis.



Die Zeller Sommerkonzerte wurden mittlerweile eine Tradition und damit eine Kulturinstitution, die aus der schönen Bergstadt Zell am See nicht mehr wegzudenken ist. Das diesjährige Programm bringt wieder einige neue Ensembles mit, aber auch „gute Bekannte“ wie Peter Wächter mit seinem Wiener Philharmonia Quartett. Ein ganz besonderes Highlight bietet das Atalante und das Minetti Quartett: Zum ersten Mal in der Geschichte der Zeller Sommerkonzerte wird es ein Doppelkonzert geben, auf das sich die Besucher besonders freuen dürfen.

Mit der Kraft und Hoffnung, die den dargebotenen Kompositionen innewohnt, lässt sich der hoffentlich letzte pandemisch geprägte Sommer musikalisch bestens bestreiten. Am Montag, 19. Juli, fand bereits das erste Konzert mit Trio Alba statt, am 26. Juli begeisterte Arista Trio die Zuseher. Die weiteren Konzerte locken jeden Montag bis 23. August ins Ferry Porsche Congress Center nach Zell am See. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Für einen unbeschwerten Musikgenuss gibt es heuer erstmals die Möglichkeit, Tickets online zu bestellen (Kosten 25 Euro für Erwachsene). Mehr Informationen unter www.zellamsee-kaprun.com/sommerkonzerte.

Die weiteren Konzerte im Überblick:



Montag, 02. August

Kreisler Trio



Montag, 09. August

Doppelkonzert

Atalante Quartett | Minetti Quartett



Montag, 16. August

Wiener Philharmonia Quartett



Montag, 23. August

Stratos Quartett

