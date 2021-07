KulturInvest!-Kongress 2021 veröffentlicht unter dem Motto "#transnational - Solutions for a culture beyond." Programm mit 150 Mitwirkenden zum Download

Berlin (ots) - +++Europas größter Kulturkongress bietet vom 10. bis 12. November in Dresden mit 3 Hauptforen und 18 Fachforen ein 72-stündiges Programm, welches ab sofort zum Download bereitsteht+++

+++Michael Kretschmer, Sächsischer Ministerpräsident und die Demokratieforscherin Prof. Dr. Ulrike Guérot führen eine Debatte über Nationalismus, Populismus und Kosmopolitismus im Hauptforum+++

+++Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und Dr. Tobias J. Knoblich, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. diskutieren über Transnationalismus und kulturelle Transformation+++

"#transnational - Solutions for a culture beyond." ist das Motto des 13. KulturInvest!-Kongresses, der vom 10. bis 12. November auf dem einzigartigen Kunst-, Kultur- und Kreativareal Kraftwerk Mitte in der Kunst- und Kulturmetropole Dresden stattfindet. Eröffnet wird der Kongress durch die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus und Schirmherrin des Kongresses, Barbara Klepsch, sowie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Innerhalb Europas führendem Kulturkongress diskutieren 150 Expert*innen sowie 650 Teilnehmende über Transnationalismus und seine Bedeutung für Kultur und Wirtschaft, für Lokalität und Globalität sowie über neue, innovative und zukunftsweisende Lösungen für eine grenzüberwindende Kulturarbeit. Auf der diesjährigen Agenda stehen unter anderem Diskussionsrunden zu Bürgerbeteiligungen und transnationalen Kulturprojekten sowie Fachvorträge zu Kulturfinanzierung, kulturellem Erbe und digitaler Revolution. Das umfangreiche Programm steht hier zum Download bereit: https://kulturmarken.de/system/images/11859/original/causales_Kongress_Programm_2021_Web_DS.pdf

Drei Hauptforen auf der großen Bühne der Staatsoperette und 18 parallele Fachforen in sechs weiteren Locations auf dem Kunst- und Kulturareal Kraftwerk Mitte Dresden bilden die Säulen der innovativen Kongressarchitektur vom 11. bis 12. November 2021. Darüber hinaus erwartet die internationalen Teilnehmer*innen ein attraktives Rahmenprogramm mit großer Opening Party am 10. November im Albertinum mit Führungen und Flamenco-Programm sowie die Preisverleihung der 16. Europäischen Kulturmarken-Awards in der "Night of Cultural Brands" am 11. November in der Staatsoperette.

Die Diskussionsrunden in den drei Hauptforen finden vor 700 Teilnehmer*innen im Talk-Show-Format statt. Die 18 Fachforen zu Kulturförderung, Kulturvermittlung, Kulturfinanzierung, Kulturdigitalisierung, kulturellem Erbe, Kulturpersonal, Kulturtourismus, Kulturticketing, Kultursponsoring, Kulturimmobilien, Kulturhauptstadt, Kulturmarketing, Künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit, Unternehmensverantwortung, Stadtkultur, Kultur im ländlichen Raum sowie Publikumsgewinnung präsentieren Lösungen, Strategien und Praxisberichte und sind komplexe Weiterbildungsmöglichkeiten für Kulturanbieter*innen.

Der 13. KulturInvest!-Kongress sowie die 16. Europäischen Kulturmarken-Awards werden vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus und der Landeshauptstadt Dresden gefördert. Darüber hinaus unterstützen über 60 weitere Partnerinnen und Partner das einmalige Kongressformat. Dazu gehören unsere Premium-Partner*innen Arnold Group, ARTE Magazin, Bayer Kultur, Chemnitz2025, Mihai. media solutions GmbH, RSM, Sächsische Zeitung und SAP sowie unsere Partner*innen Beethoven-Haus Bonn, Deutsche Welle, Dresdner Philharmonie, egocentric Systems, future demand GmbH, KULTURPERSONAL, Kulturpolitische Gesellschaft e.V., Landeshauptstadt Potsdam, Sachsen Energie, Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Sparkassen-Finanzgruppe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kulturherzstadt Zittau, Siemens, Siemens Art Programm, Bühnentechnische Rundschau, Chorzeit - das Vokalmagazin, crescendo, DAS MAGAZIN, Der Theaterverlag, Fundraiser Magazin, HauptstadtTV, HORIZONT, INTHEGA, kulturnews, Kreuzer, KM Kulturmanagement Network GmbH, kultur.west, marketing-BÖRSE, new business, Opernwelt, PUBLIC MARKETING, Stiftung&Sponsoring, tanz, tanznetz, Theater heute, TheaterManagement aktuell, WA Media GmbH, Berlin Partner, Deutsche Bahn, Dresden Marketing GmbH, ESB Marketing Netzwerk, kulturplakatierung, Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., Kraftwerk Mitte Dresden, Origo Kaffee, Partyrent, patide, Schloss Wackerbarth, Staatsoperette Dresden, tjg. theater junge generation, VDVO - Verband der Veranstaltungsorganisatoren und Wernesgrüner.

Kuratiert wird der Kongress von der Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring, die auch Initiatorin und Veranstalterin ist. Anmeldungen mit einem Frühbucherrabatt bis zum 31. August sind ab sofort auf www.kulturmarken.de möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring mbH, Geschäftsführer Hans-Conrad Walter, Bötzowstraße 25, 10407 Berlin, Telefon: +49 30 53 214 391, E-Mail: walter @ causales.de, www.kulturmarken.de, www.cultural-brands.com