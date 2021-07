Surge Copper annonce la nomination de Richard Colterjohn et de John Dorward à son conseil d'administration

TSX-V : SURGOTCQX : SRGXFFrancfort : G6D2



Surge Copper Corp. (TSXV : SURG) (OTCQX : SRGXF) (Francfort : G6D2) (" Surge " ou la " Société ") est heureuse d'annoncer que dans le cadre de son initiative de renouvellement du conseil d'administration, celui-ci a approuvé la nomination de Richard Colterjohn et de John Dorward pour être élus au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires le 22 septembre

Leif Nilsson, PDG et directeur, a commenté : " Nous sommes ravis de nommer Richard et John pour rejoindre le conseil d'administration de Surge. J'ai personnellement travaillé avec les deux individus dans des rôles antérieurs et je sais qu'ils sont parmi les professionnels les plus astucieux de l'industrie qui apporteront une expérience et une expertise très pertinentes au conseil d'administration de Surge. Je me réjouis de leurs contributions et de leurs conseils alors que nous continuons à construire la Société. "

Richard Colterjohn est associé directeur de Glencoban Capital Management Inc, une société de banque d'affaires, depuis 2002. Il a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur minier, en tant que banquier d'affaires, directeur et exploitant. Avant de cofonder Glencoban Capital, il a été directeur général chez UBS Bunting Warburg de 1992 à 2002, où il était responsable des activités de banque d'investissement dans le secteur minier au Canada. En 2004, il a fondé Centenario Copper Corporation et en a été le président, le président-directeur général et un directeur jusqu'à la vente de la société en 2009. M. Colterjohn a siégé au conseil d'administration de neuf autres sociétés minières cotées en bourse, dont : Canico Resource Corp., Cumberland Resources Ltd., Viceroy Exploration Ltd., Explorator Resources Ltd., AuRico Gold Inc., Aurico Metals Inc., Mag Silver Corp., Harte Gold Corp., and Roxgold Inc. M. Colterjohn est titulaire d'un diplôme de commerce de l'Université de Toronto, d'un MBA de l'IMD et est un administrateur accrédité.

John Dorward a plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs minier et financier. M. Dorward a récemment occupé le poste de président, de PDG et de directeur de Roxgold Inc. et a dirigé l'entreprise pendant plus de huit ans, depuis le stade des ressources initiales jusqu'à la mise en service de la mine, en passant par cinq années de croissance de la production et plusieurs opérations majeures de financement et d'acquisition d'actifs, pour aboutir à son acquisition par Fortuna Silver Mines Inc. Avant Roxgold, M. Dorward a occupé des postes de direction dans le domaine du développement commercial et des finances chez Fronteer Gold Inc. et Mineral Deposits Limited, Leviathan Resources Limited et MPI Mines Limited. M. Dorward est actuellement président non exécutif du conseil d'administration de Contact Gold Corp.

Patrick Bell et Kinder Deo ont décidé de ne pas se représenter à la fin de leur mandat actuel, mais continueront à servir de conseillers auprès de Surge.

De plus amples informations concernant les candidats seront fournies dans la circulaire d'information de la direction qui sera remise aux actionnaires avant l'assemblée générale annuelle.



À propos de Surge Copper Corp.



La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox situés à côté de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry et detenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et

La société obtient également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Combinées, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.



Téléphone : +1 604 416 2978 ou +1 604 558 5847

info @ surgecopper.com http://www.surgecopper.com

La TSX Venture Exchange et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.



Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui concernent des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que " sera ", " peut ", " devrait ", " s'attend à ", " prévoit " ou " anticipe " ou par la négation de ces termes ou d'une autre terminologie comparable. Toutes les déclarations contenues dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les plans de la société concernant la propriété Berg et la propriété Ootsa. Ces déclarations ne sont que des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la société soient sensiblement différents de tous les résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs explicites ou implicites par ces déclarations prospectives. Ces incertitudes et risques peuvent inclure, entre autres, des résultats réels des activités d'exploration de la société différents de ceux prévus par la direction, des retards dans l'obtention ou la non-obtention des approbations gouvernementales ou autres approbations réglementaires requises, la capacité d'obtenir un financement adéquat pour mener à bien ses programmes d'exploration prévus, l'incapacité de se procurer de la main-d'oeuvre, du matériel, des fournitures en quantité suffisante et en temps opportun, des pannes d'équipement, les répercussions de la pandémie actuelle de coronavirus et le mauvais temps. Bien que ces déclarations prospectives, et toutes les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, soient faites de bonne foi et reflètent le jugement actuel de la société concernant l'orientation de ses activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de manière considérable, par rapport aux estimations, prévisions, projections, hypothèses ou autres suggestions de performances futures contenues dans le présent document. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.



