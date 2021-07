kronehit mit steigenden Reichweiten

Wien (OTS) - Der Radiotest 2021_2 weist kronehit neuerlich hohe Reichweiten mit gegenüber dem letztveröffentlichten Radiotest 2020_4 wieder steigender Tendenz aus. Mit einer Tagesreichweite von 14% (zuletzt 13,4%) in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre (Mo-So) liegt kronehit auch weiterhin unangefochten auf Platz 1 der Privatsender in Österreich und ist zudem in dieser „Werbezielgruppe“ nach wie vor meistgehörtes Privatradio (TRW 14-49, Mo-So) in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Salzburg; jeweils vor den jeweiligen regionalen Mitbewerbern.

Geschäftsführer Dr. Ernst Swoboda: „So erfreulich das Ergebnis dieses Radiotests für kronehit ist, so wenig dürfen wir übersehen, dass nach wie vor eine immer größer werdende Gruppe vor allem jüngerer Menschen mit relativ hoher Audionutzung nicht mehr mit Telefoninterviews zu erreichen ist, weshalb die im Radiotest abgebildeten Reichweiten nur mehr noch ein Teil des Gesamtbildes der Radionutzung in Österreich sind. Dem muss dringend mit der Erhebung zumindest eines wesentlichen Teils der Interviews bei den 14- bis 49-Jährigen durch Online-Befragung statt Telefoninterview gegengesteuert werden.“

Programmdirektorin Daniela Linzer: „Ich bin sehr stolz auf mein Team, das auch in der herausfordernden Zeit der Pandemie trotz vieler Einschränkungen und Veränderungen eine Top-Performance liefert und rund um die Uhr mit vollem Einsatz das beste Programm für die kronehit-Community liefert. Der größte Dank aber gebührt unseren Hörerinnen und Hörern, die uns erneut zur Nummer 1 der Privatradiosender in Österreich machen. Sowohl im UKW Radio Bereich, als auch bei den Zugriffen auf unser digitales Angebot und unsere Social Media Kanäle dürfen wir uns in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen über steigende Zahlen freuen. Vielen Dank, vielen Dank dafür!”

