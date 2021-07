ELONGATE, die weltweit erste Kryptowährung mit sozialer Wirkung, kündigt Gründung an

Bern, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Social-Impact-Kryptowährung Elongate kündigt die vollständige Einbindung in eine Multi-Entity-Struktur an. Die mit Spannung erwartete Gründung von Elongate wurde in dieser Woche offiziell, in der die beiden neu gebildeten Einheiten an den Start gehen. Im Detail wird Elongate in Form von zwei rechtlich unabhängigen und kollaborativen Einheiten gegründet, wobei die erste die EG Association sein wird, die sich auf die Verwaltung von Social-Impact-Aktivitäten wie Spenden, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Fundraising, usw. konzentrieren wird. Die zweite Einheit wird ELONGATE Global sein, die sich auf die Verwaltung der Technologieplattformen und die disruptive technologische Entwicklung konzentrieren wird.

Lorenzo Andree wird nun die Rolle des Präsidenten und Gründers der EG Association übernehmen und die reale globale soziale Arbeit leiten, für die Elongate bekannt geworden ist. Der Vorstand der EG Association wird aus Armin Keyani, Malik Bakrim, Eugeniu Cujba und weiteren, noch zu benennenden Vorstandsmitgliedern bestehen. Von ebenso großer Bedeutung ist, dass ELONGATE Global auf einem Führungsgremium aufgebaut ist, das sich aus Hasan Aziz, Rani Barbara, Alexander Gambon, Brian Lobeda, Gene Rhode und Austin Worrell zusammensetzt. Obwohl die beiden Einheiten rechtlich getrennt sind, werden sie mit einer gemeinsamen Vision und Mission zusammenarbeiten, um nachhaltigen sozialen Einfluss zu nehmen, indem sie die Macht der Kryptowährung neu definieren.

Hasan Aziz, der derzeit den Gesamtbetrieb bei Elongate leitet, erklärt: "Für Elongate bedeutet die Gründung, dass die Kryptowährung in der Lage ist, ihre lebensverändernden sozialen Wirkungsziele zu erreichen. Ein engagiertes Team von Experten aus der ganzen Welt wird hierzu beitragen. Ich bin zuversichtlich, dass die beiden Einheiten effektiv zusammenarbeiten können, um die Zukunft und Richtung von Elongate zu gestalten.

Alexander Gambon, Chief Brand Officer von Elongate, erläutert dazu: "Jetzt, wo die Gründung endlich abgeschlossen ist, können wir eine ganze Reihe von spannenden Dingen vorantreiben, die sich vor allem auf das Token, unsere Community und unsere gemeinsame Mission konzentrieren, nachhaltigen sozialen Einfluss zu nehmen. Dies ist ein großer Schritt für Elongate!"

Besuchen Sie die Elongate-Website und erfahren Sie mehr über die weltweit erste und größte wohltätige Kryptowährung, die Welt durch soziale Wirkung verändert: https://www.elongate.cc/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1582359/ELONGATE_Global.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

