„Harrys schönste Zeit“ – neue Ausgaben ab 1. August in ORF 2

Harry Prünster auf Besuch im Kulmland

Wien (OTS) - Harry Prünster nimmt die Zuseherinnen und Zuseher ab Sonntag, dem 1. August 2021, in neuen Ausgaben von „Harrys schönste Zeit“ jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2 wieder mit auf eine kleine „Aus-Zeit“ und erkundet Österreichs schönste Regionen. Es ist Zeit für Treffen mit interessanten Menschen, die Wissenswertes, Unterhaltsames und Tiefgehendes zu erzählen haben. Auch ist genug Zeit, bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend spannende Fragen zu ihrem Leben zu stellen. Wunderschöne Landschaftsbilder, die die Lust wecken, diesen Landstrich selbst für sich zu entdecken, runden den Blick in die besuchte Region ab. Am 1. August stattet Harry dem Kulmland einen Besuch ab und am 8. August geht es weiter in den Nationalpark Hohe Tauern.

Harry Prünster über die neuen Folgen: „Ich werde immer gefragt: ‚Wo in Österreich ist es am schönsten?‘ – Am schönsten ist es dort, wo die Leute am interessantesten sind und die Menschen, die eine Region prägen, am herzlichsten.“

Auftaktfolge: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Kulmland“ (Sonntag, 1. August, 16.00 Uhr, ORF 2)

Harry Prünster ist in dieser Folge auf Besuch im Kulmland. Als ersten Gesprächsgast auf seiner Reise durch die Oststeiermark trifft der Moderator Alexander Allmer, Bürgermeister von Stubenberg am See, und erfährt von ihm bei einer Schiffsrundfahrt am Stubenbergsee Wissenswertes über die Entstehung dieses künstlich angelegten Badesees. Danach besucht Harry Prünster die Tierwelt Herberstein, wo Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger über die verschiedenen Tierarten in diesem steirischen Landestiergarten berichtet. Nachdem der Moderator Zoologin Martha Moritz bei der Fütterung der Geparde unterstützt hat, sucht er in Pischelsdorf den Hof von Andreas Fischerauer auf. Der Essigproduzent, der vor Jahren den Apfelbetrieb seiner Eltern übernommen und dann begonnen hat, aus dem eigenen Obst Essig zu machen, lädt zu einer Verkostung verschiedener Essigsorten ein. Zum Abschluss seines Aufenthaltes im Kulmland fährt der Moderator nach Hirnsdorf und besucht Christian Schrott, der in seinem Restaurant in der bereits fünften Generation für das leibliche Wohl seiner Gäste sorgt.

Die einzelnen Ausgaben im Überblick, jeweils 16.00 Uhr, ORF 2:

1. August: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Kulmland“

8. August: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Nationalpark Hohe Tauern“

22. August: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch entlang der westlichen Kärnten Seen Schleife“

29. August: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch entlang der östlichen Kärnten Seen Schleife“

5. September: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Gartenparadies Niederösterreich“

12. September: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in der Region Kampseen“

