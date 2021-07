Bezirksmuseum 11: History-Tour durch Alt-Simmering

Anmeldung zur Exkursion am 5. August: Telefon 4000/11 119

Wien (OTS/RK) - „Uralte Steine, geheimnisvolle Zeichen und ‚coole‘ Geschichten gibt es zu entdecken!“, berichtet die ehrenamtlich tätige Leiterin des Bezirksmuseums Simmering (11., Enkplatz 2), Petra Leban, über die nächste Veranstaltung für Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren: Am Donnerstag, 5. August, fängt um 10.30 Uhr beim Froschkönig-Brunnen (11., Simmeringer Platz, in der Nähe des U3-Abganges) ein spannender Rundgang mit dem Titel „History-Tour durch Alt-Simmering“ an. Erwachsene Begleitpersonen können bei dem zirka 2 Stunden dauernden Rundgang mitgehen. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften wird vom Bezirkshistoriker-Team geachtet und es sind Anmeldungen erforderlich: Telefon 4000/11 119 (Büro der Bezirksvorstehung Simmering).

Museumsleiterin Leban wirbt für diese Veranstaltung: „Erforsche die einstige Dorfgasse, lüfte die Geheimnisse und probiere Omas Spiele aus“. Letzte Station bei dem aufschlussreichen Streifzug ist das Bezirksmuseum Simmering. Die Exkursion wird im Rahmen des „Simmeringer Ferienspiels“ durchgeführt. Informationen zum Museum: Telefon 4000/11 127, E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

