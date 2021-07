Die Vermessung der österreichischen Wohnträume

Interhyp-Wohntraumstudie: Private Idylle im freistehenden Einfamilienhaus

Wien (OTS) - Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden in Österreich ist groß: 73 Prozent der Mieter wünschen sich eine eigene Immobilie. Das geht aus der Wohntraumstudie der Interhyp AG hervor, die erstmals in Österreich durchgeführt wurde. „ Ganz oben auf der Wunschliste der Menschen steht das freistehende Einfamilienhaus “, sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp. Österreichs Vermittler privater Wohnbaufinanzierungen erfasst in der Studie systematisch die Wohnwünsche der Österreicher. Die Studie setzt dafür sowohl auf tiefenpsychologische Interviews als auch auf eine repräsentative Feldforschung mit mehr als 1.000 Teilnehmern.

Trotz der Corona-Pandemie bleibt die Immobilie einer der zentralen Ankerpunkte der Österreicher – auf die Frage, was im Leben wichtig ist, rangiert „ein schönes Zuhause” mit 97 Prozent an zweiter Stelle direkt nach der Gesundheit (99 Prozent). Trotz steigender Preise lohnt es sich für Mieter, den Wunsch nach dem eigenen Zuhause in die Realität umzusetzen. 88 Prozent der Eigentümer sind mit der Entscheidung für ihre Immobilie zufrieden. Andreas Luschnig, Interhyp-Niederlassungsleiter in Wien erzählt: „ Die medial diskutierten Wohntrends, wie zum Beispiel Shared-Living-Konzepte oder Tiny-Housing stoßen hierzulande auf wenig Begeisterung. Die Idee, den Wohnraum zu verkleinern, ist gerade in Zeiten des COVID-bedingten Rückzugs keine willkommene Neuerung. “ Auch ein Trend zur Stadtflucht ist festzustellen: Aktuell wollen zwei Drittel (66 Prozent) am Land leben, etwa ein Drittel (34 Prozent) in der Stadt. Neben den leistbaren Immobilienpreisen ist auch die Grundstücksgröße ein Argument für das Leben am Land.

