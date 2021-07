GUIDO und GUIDOS DEKO QUEEN: jetzt auch digital auf www.guidomariakretschmer.de (FOTO)

Hamburg (ots) - GUIDO, das junge, erfolgreiche Frauenmagazin, und GUIDOS DEKO QUEEN, das neue Wohn- und Lifestyle-Magazin mit der gleichnamigen Sendung bei VOX, bekommen ab heute unter www.guidomariakretschmer.de einen eigenen Digitalauftritt. Die Lebenseinstellung und das Selbstverständnis von Guido Maria Kretschmer werden nun auch digital transportiert. Auf Augenhöhe und mit dem gewohnten Augenzwinkern hält GUIDO Digital für jede leichte bis herausfordernde Lebenslage einen Rat bereit.

Der Modedesigner heißt die User:innen auf seiner Website, seinem neuen Zuhause, willkommen. Der Besuch der Site ist der Eintritt in sein Haus. Die Inhalte sind auf unterschiedliche Räume aufgeteilt, in jedem Zimmer treffen die User:innen auf eine andere Themenwelt: Im großen Ankleidezimmer verbirgt sich alles rund um die Themen "Mode" und "Modetrends". Hier verrät Guido beispielsweise, was es mit den neuesten Fashiontrends auf sich hat und wie die User:innen sie stylen können. In Guidos Wohnzimmer gibt es viel zu den Themen "Dekoration" und "Living" zu entdecken. Hier finden aber auch spannende Gespräche rund um emotional packende und aktuelle Themen statt. In der Küche wird auch mal gelästert, aber immer liebevoll; dazu wird natürlich gekocht und der Modedesigner verrät seine Lieblingsrezepte. Im Badezimmer dreht sich alles um Beauty und im Gästezimmer finden die Partner von Guido Maria Kretschmer ihren exklusiven Platz. Die User:innen dürfen im Schlafzimmer ein bisschen durchs Schlüsselloch schauen. Es geht hier in erster Linie um Liebe, Partnerschaft und Sex.

Die Zielgruppe von GUIDO Digital ist überwiegend weiblich, zwischen 20 und 60 Jahre alt und einkommensstark. Seine Fans verbindet die Leidenschaft für Ästhetik und Genuss - und sie kaufen gern ein.

Guido Maria Kretschmer: "Ich bin wahnsinnig stolz auf mein neues digitales Zuhause. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich schon darauf, alle Interessierten durch mein Haus zu führen. Das tolle Konzept wird sicher bei allen Besucher:innen gut ankommen. Ihr Lieben, schaut mal vorbei bei mir."

Biona Schütt, Stellvertretende Chefredakteurin in der Digitalredaktion Women/People/Family bei G+J: "Wir wollen die Erfolgsgeschichte der GUIDO-Printmagazine auch im Digitalen fortführen. Bisher haben wir über eine Landingpage unsere beiden Magazine erfolgreich vertrieben, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und mit einem außergewöhnlichen redaktionellen Konzept an den Start. Im Mittelpunkt steht natürlich Guido Maria Kretschmer mit seinem liebevollen Blick fürs Schöne und seiner nahbaren und wohlwollenden Haltung, die uns allen einfach guttut. In enger Zusammenarbeit mit unseren GUIDO-Magazinen, angereichert mit viel neuem Content rund um Mode, Beauty und Living freuen wir uns auf alle alten und neuen GUIDO-Fans, die hier ganz viel neu entdecken werden."

Thorsten Heger, Managing Director Digital Women, People, Family: "Guido Maria Kretschmer steht wie kaum jemand anders für Wärme, Nähe und Glaubwürdigkeit im Dialog mit seinen Leser- und User:innen. Unsere Anzeigenkund:innen schätzen daher ganz besonders native Integrationen in einem so positiv aufgeladenen Kontext. Wir freuen uns, dies nun auch digital und crossmedial umsetzen zu können."

