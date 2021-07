NUVISAN und ALS Limited unterzeichnen strategische Partnerschaft zur Erschließung neuer Märkte (FOTO)

Neu-Ulm (ots) -

NUVISAN unterzeichnet Vereinbarung mit strategischem Investor ALS Limited (ASX: ALQ)

Der globale Testing-Spezialist mit Hauptsitz in Brisbane / Australien unterstützt mit seinem weltweiten Netzwerk die Expansionsstrategie von NUVISAN

ALS Limited erwirbt eine 49%ige Beteiligung an der NUVISAN-Gruppe und erweitert damit das eigene Life-Science-Portfolio

NUVISAN wird zum Exzellenzzentrum für Innovation und Technologieentwicklung für das gesamte ALS Life Sciences Netzwerk

Nach einer Reihe erfolgreicher Akquisitionen, darunter die kürzliche Übernahme einer kompletten Forschungseinheit für Arzneimittel in Berlin, blickt NUVISAN auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Die NUVISAN-Gruppe, die über 1.000 Mitarbeiter an sieben Standorten in Europa beschäftigt, darunter 450 hochspezialisierte Wissenschaftler am Innovation Campus Berlin (ICB), erwirtschaftete zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 einen Gesamtumsatz von 185 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge von über 20%.

Die NUVISAN-Gruppe, die sowohl als Auftragsforschungsinstitut (CRO) als auch als Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO) tätig ist, bietet integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für die Arzneimittelforschung und -entwicklung, von der Wirkstofffindung bis zum Nachweis der Wirksamkeit am Patienten, einschließlich aller unterstützender Dienstleistungen. Als Exzellenzzentrum für das ALS Life Sciences-Netzwerk positioniert sich NUVISAN als einzigartiger Partner für Kunden aus den Bereichen Biotech, Venture Capital und Big Pharma.

Dr. Dietrich Bruchmann, Geschäftsführender Gesellschafter der NUVISAN-Gruppe, sagt: "Ich freue mich, dass wir mit ALS Limited einen strategischen Investor gefunden haben, mit dem wir eine echte Win-Win-Situation schaffen können. Unser neuer australischer Partner bekommt Zugang zu neuen Geschäftsfeldern und zu den europäischen Kernmärkten. Dank des weltweiten Netzwerks von ALS Limited hat unsere NUVISAN-Gruppe nun die Möglichkeit, Projekte und Kunden in neuen Märkten wie den USA, Asien und Australien zu gewinnen. Dies wird uns erlauben, unser Wachstum zu beschleunigen und unser Ziel zu erreichen, einer der 'Big Player' in unserer Branche zu werden."

Auch Raj Naran, Geschäftsführer und CEO von ALS Limited, äußert sich positiv zur Zusammenarbeit: "Die Investition in 49% von NUVISAN stellt eine signifikante Erweiterung unserer Kapazitäten im Bereich Life Sciences dar, da wir gegenwärtig unsere Präsenz in strategisch wichtigen pharmazeutischen Märkten ausbauen. Hierdurch können wir unser Dienstleistungsangebot in der Lieferkette weiter nach oben in den Bereich der Arzneimittelentwicklungstests verlagern und die für uns erreichbaren Märkte deutlich erweitern. NUVISAN bietet uns eine Plattform in den Schlüsselmärkten Deutschland und Frankreich - dies war bereits seit langem ein Ziel für unseren Geschäftsbereich Life Sciences. Es handelt sich also um eine wichtige Investition mit sehr großer strategischer Bedeutung für uns."

Der neue, gemeinsame Beirat der NUVISAN-Gruppe wird sich aus der derzeitigen Geschäftsführung von NUVISAN und Vertretern von ALS Limited zusammensetzen. Der Hauptsitz der NUVISAN-Gruppe bleibt in Neu-Ulm. NUVISAN wird das Exzellenzzentrum für Innovation und Technologieentwicklung für das gesamte ALS Life Sciences Netzwerk werden.

Die Beteiligung der ALS Limited unterstützt das starke Wachstum der NUVISAN-Gruppe, sichert langfristig die hochspezialisierten Arbeitsplätze bei NUVISAN und schafft die Basis für weiteres Personalwachstum.

DIE NUVISAN-GRUPPE

Die NUVISAN-Gruppe mit Hauptsitz in Neu-Ulm betreibt als Auftragsforschungsinstitut (CRO) sieben Standorte in Deutschland und Frankreich. NUVISAN bietet integrierte und verbundene Dienstleistungen und Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Arzneimittelforschung und -entwicklung, von der Wirkstofffindung bis zum Patienten, einschließlich aller unterstützender Dienstleistungen. Die nachweisliche Erfolgsbilanz von mehr als 40 Jahren ununterbrochenem Service steht für die operative Exzellenz und die Erfahrung der mehr als 1.000 hochqualifizierten Mitarbeiter.

ALS LIMITED

ALS Limited (ASX: ALQ) gehört zu den global führenden Unternehmen der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche, mit über 360 Standorten weltweit und 15.000 Mitarbeitern. Als Dienstleister für Regierungen, multinationale Unternehmen, Hersteller, Einzelhändler, Berater und Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt verarbeitet ALS Limited mehr als 40 Millionen Prüfproben pro Jahr und ist damit eines der größten TIC-Unternehmen der Welt. In den letzten Jahren hat ALS Limited sein Fachwissen und seine marktführende Position im Rohstoff- und Umweltsektor ausgebaut und das Unternehmen im Lebensmittel- und Pharmamarkt erweitert.

Rückfragen & Kontakt:

Elmar Rothenfusser | Tel.: +49 731 9840 143 | Email: elmar.rothenfusser @ nuvisan.com

NUVISAN Pharma Holding GmbH | Wegenerstr. 13 | 89321 Neu-Ulm |Germany