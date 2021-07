Jobboom 2021: Zahlen und Fakten zum Stellenmarkt

203.500 Stellenausschreibungen in 22 Printmedien und 35 Jobbörsen ausgewertet

Großteil der Branchen erholt sich und liegt im Schnitt 3,5% über dem Vergleichszeitraum vor Corona

Der Stellenmarkt in Österreich zieht weiter kräftig an: Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2021 hierzulande 203.594 Stellen ausgeschrieben – 30.000 Jobs mehr als im ersten Halbjahr 2020. Die Nachfrage nach Fachkräften ist nach einem guten ersten Quartal im zweiten Quartal 2021 nochmal deutlich gestiegen. Im Schnitt liegen die Ausschreibungen 3,5 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2019, in einzelnen Branchen gibt es bis zu 70 Prozent mehr Jobs als 2019, so das Ergebnis des „StepStone Fachkräfteatlas“.

„ In einigen Branchen erleben wir aktuell einen regelrechten Jobboom. Im letzten Winter waren viele Unternehmen zurückhaltend in Sachen Recruiting. Jetzt suchen sie mit Blick auf den erhofften Nach-Krisen-Boom händeringend nach guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern “, so Nikolai Dürhammer, StepStone Geschäftsführer, über die aktuelle Situation am Jobmarkt.

Diese Berufe sind aktuell besonders gefragt

Im zweiten Quartal 2021 wurden 12 Prozent mehr Ärztinnen und Ärzte gesucht als vor der Krise. 18 Prozent mehr Jobs gab es im Personalwesen, 34 Prozent mehr in naturwissenschaftlichen Berufen und sogar um 73 Prozent mehr Ausschreibungen in der Pflege als im Vergleichszeitraum 2019. Bereits 2020 ist die Nachfrage nach Pfleger∙innen und Arzthelfer∙innen um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - die einzige Berufsgruppe im Vorjahr, die stärker nachgefragt wurde.

Weniger Jobs als vor der Krise

Etwas weniger Jobs als vor der Krise gibt es aktuell für Ingenieurinnen und Ingenieure (minus 3,7 Prozent im Vergleich zu Q2/19) und bei den technischen Ausbildungsberufen (minus 5,61%). Eine Branche, die immer noch stagniert, bzw. sich sogar rückläufig entwickelt, ist der Einzelhandel.

„ Unabhängig davon, wie sich die Ausschreibungen auf einzelnen Jobplattformen entwickeln, sehen wir beim StepStone Fachkräfteatlas die gesamte Stellenmarktentwicklung in Österreich und hier zeigt sich: Der Einzelhandel ist am aktuellen Jobboom nicht beteiligt “, so StepStone Pressesprecherin Corina Drucker. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres im Einzelhandel 4.600 Jobs weniger ausgeschrieben als im ersten Halbjahr 2020 – „ Im zweiten Quartal gab es etwas mehr Jobs als zu Jahresbeginn, aber unterm Strich zeigt sich: Während andere Branchen boomen liegen die Ausschreibungen im Einzelhandel 30 Prozent unter dem Vergleichszeitraum vor der Pandemie “, so Drucker.

Die Entwicklung in den Bundesländern

Insgesamt wurden im zweiten Quartal 2021 111.000 Jobs österreichweit ausgeschrieben. Die meisten Jobs gab es in Wien (31.400), Oberösterreich (21.600) und der Steiermark (14.000).

Über die Studie

Für den StepStone Fachkräfteatlas werden laufend repräsentativ für Österreich die Stellenanzeigen in 22 Printmedien und 35 Jobbörsen ausgewertet. Erhoben werden die Daten durch die Marktforschungsagentur index, einem Service der index Internet und Mediaforschung GmbH, im Auftrag von StepStone Österreich.



