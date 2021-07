13. Bezirk: „Deutschmeister“ musizieren in Schönbrunn

Wien (OTS/RK) - Die vor 325 Jahren gegründete Kapelle der „Hoch- und Deutschmeister“ spielte vor 280 Jahren bei einer Militär-Parade in Mailand mit großem Erfolg auf. Beide Jubiläen gilt es zu feiern: Im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn (Zugang: 13., Schönbrunner Schlossstraße 47) bringt am Samstag, 31. Juli, am Samstag, 14. August, am Samstag, 21. August, sowie am Samstag, 4. September, das weithin bekannte Ensemble „Original Hoch- und Deutschmeister“ in seinen schmucken blauen Uniformen beschwingte Wiener Melodien zu Gehör. Jeweils um 11.00 Uhr beginnen die „Jubiläumskonzerte“, die das beliebte Orchester in der traditionellen Kreisaufstellung absolviert. Es sind Corona-Regeln zu berücksichtigen: Das Publikum muss einen ausreichenden Abstand zu den Musikern einhalten und auf Hygiene achten. Der Eintritt zu den Freiluft-Konzerten ist gratis. Die Musik-Matineen finden nur bei Schönwetter statt. „Wien Kultur“ unterstützt diese Veranstaltungen. Anfragen an die „Deutschmeister“ per E-Mail: office@deutschmeister.at.

Allgemeine Informationen:

Original Hoch- und Deutschmeister: www.deutschmeister.at/kontakt.html

Schloss Schönbrunn (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schloss_Schönbrunn

Schloss Schönbrunn: www.schoenbrunn.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

