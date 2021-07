Jasmin Wagner putzt am liebsten zu ihren Blümchen-Songs (FOTO)

Hamburg (ots) - Von "Herz an Herz" bis "Boomerang": Wenn Jasmin Wagner ihre eigenen Hits laufen lässt, wird Saubermachen zum Vergnügen. "Der Haushalt ist in dreieinhalb Songs erledigt", so die 41-jährige Sängerin zu GALA (Heft 31/2021, ab morgen im Handel). "Schneller und akkurater putzt man zu keiner anderen Musik." Auch einen Tipp in Sachen Liebeskummer hat sie parat: "Da esse ich Unmengen von Eiscreme. Ich glaube, dass man schlechte Gefühle dadurch einfrieren kann."

Nach der Trennung von Ehemann Frank Sippel Ende 2020 ist Jasmin Wagner, die als Teenager unter dem Künstlernamen Blümchen die Charts stürmte, von Berlin zurück in ihre Heimatstadt Hamburg gezogen. Gerade erschien ihr neues Album "Von Herzen".

