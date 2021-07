jö-ssas! Die Bratwurst ist die beliebteste Grillwurst Österreichs

Niederösterreich führt Grill-Ranking an

Wien (OTS) - Der jö-sass! Trendradar des jö Bonus Clubs hat im Juli die Top-Grillwürste des Landes gesucht. Auf Platz eins landet die Bratwurst, knapp dahinter platziert sich die Käsekrainer. Den dritten Stockerlplatz sichern sich die Berner Würstel. Auch Grillkäse wurde beleuchtet: Für drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher darf Halloumi am Grill nicht fehlen. Das beliebteste Grillbaguette dabei: das Knoblauchbaguette. In Summe gaben die jö Mitglieder im vergangenen Jahr über 30 Millionen Euro für Grillwürste aus.

Grillwürste sind für die Österreicherinnen und Österreicher aus der heißen Jahreszeit nicht mehr wegzudenken. Das verdeutlicht ein Blick in die Einkaufsstatistik des jö-ssas! Trendradar: Im Juni 2021 wurden mehr als drei Millionen Euro für Grillwürste ausgegeben. Erfahrungsgemäß wird dieser Wert im Juli und August weiter ansteigen.

Doch welche Grillwurst landet am häufigsten auf den österreichischen Grills? Der jö-ssas! Trendradar hat die Antwort: 6,8 Millionen Mal schaffte es die Bratwurst seit dem Launch von jö in den Einkaufswagen der Mitglieder. Sie sichert sich somit Platz eins der beliebtesten Grillwürste. Mehr als ein Drittel aller Grillwursteinkäufe entfallen auf die Brühwurst aus Schweinefleisch. Vor allem bei den jö Mitgliedern aus Salzburg steht sie hoch im Kurs: Seit dem Bestehen von jö landeten knapp 600.000 Bratwürste bei ihnen auf dem Grill. Unmittelbar dahinter platziert sich im Österreich-Ranking die Käsekrainer, die sich vor allem im Burgenland großer Beliebtheit erfreut. Demnach essen die jö Mitglieder aus dem Burgenland doppelt so viele Käsekrainer wie der Durchschnitts-Österreicher. Platz drei geht an die Berner Würstel.

Umgekehrtes Ranking bei den 20- bis 29-Jährigen

„Die individuellen Vorlieben unserer jö Mitglieder zu kennen und ihnen damit relevante Vorteile und einen täglichen Mehrwert zu stiften – das ist das Ziel des jö Bonus Clubs“, so Geschäftsführer Mario Günther Rauch zur Grundintention des größten Kundenbindungsprogramms Österreichs, das vier Millionen aktive Mitglieder zählt.

„Ob beim Grill, der Dekoration oder dem, was auf dem Grillrost landet: Dank unserer 16 Partner über sämtliche Branchen hinweg ist jö ein wertvoller Begleiter im Alltag bzw. in diesem Fall bei der Grillfeier. Das macht es uns möglich, unseren Mitgliedern in vielen Lebensbereichen personalisierte Vorteile zu bieten, die ihren Anliegen entsprechen“, führt Geschäftsführerin Hanna Maier weiter aus.

Dass die individuellen Vorlieben auch zwischen den Altersgruppen stark variieren, veranschaulichen die 20- bis 29-jährigen jö Mitglieder: Entgegen dem österreichischen Gesamtranking wählen sie bevorzugt Käsekrainer. Das Berner Würstel belegt Platz 2, womit die Bratwurst die am seltensten gegrillte Wurst der Jungen ist.

Vegetarier im Osten Österreichs zuhause

Niederösterreich, Burgenland und Wien: Das ist die Heimat der vegetarischen Grillfreunde. Ist man zu Grillfeiern in diesen Bundesländern eingeladen, ist eines klar: Halloumi ist laut Auswertungen des jö-ssas! Trendradars bei einem Großteil der Grillfeiern dabei. Auch andere Alternativen wie Grillkäse finden ihre Hauptverkaufsgruppe im Osten Österreichs: Bei 43 Prozent wird Grillkäse regelmäßig über den Kassentisch gezogen – Ös sammeln inklusive.

Wenn es um die Wahl zwischen Kräuter- und Knoblauchbaguette als Beilage geht, zeichnet sich ein klarer Favorit ab: 70 Prozent der Österreicher bevorzugen das Knoblauchbaguette.

Frauen kaufen die meisten Grillwürste

Auch wenn sich die Männer in Österreich häufig als Grillmeister hervortun: Die Frauen sorgen dafür, dass die Grillwürste den Weg in die heimischen Kühlschränke finden. Im Schnitt kaufen Frauen 20 Prozent mehr Essbares für die Grillerei ein als Männer. In Summe haben die jö Mitglieder im vergangenen Jahr 35 Millionen Euro für Grillwurst, Halloumi und Grillkäse ausgegeben. Die grillbegeisterten 40- bis 49-Jährigen kaufen dreimal mehr ein als die Jungen (20-29) und auch dreimal mehr als die über 80-Jährigen.

Am liebsten wird übrigens bei den jö Mitglieder in Niederösterreich gegrillt: 29 Prozent der vom jö-ssas! Trendradar ausgewerteten Grillwaren sind ihnen zuzuschreiben.

jö-ssas! Grillware auf einen Blick:

Grillwaren-Ranking: Bratwurst (31,8 Prozent), Käsekrainer (31,1 Prozent), Berner Würstel (18,7 Prozent), Halloumi (12,8 Prozent), Grillkäse (5,6 Prozent)





