UEFA Europa Conference League Qualifikation auf PULS 24: Breidablik vs. Austria Wien am Donnerstag um 19:00 Uhr live

PULS 24 überträgt das entscheidende Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League zwischen Breidablik und Austria Wien am Donnerstag um 19:00 Uhr live.

Wien (OTS) - Die neu geschaffene UEFA Europa Conference League am Donnerstag live und exklusiv auf PULS 24. Im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde kämpft Austria Wien in Island gegen Breidablik um den Aufstieg in die nächste Runde.



Nach dem enttäuschenden 1:1 im Hinspiel in Wien-Favoriten, sind die Veilchen unter Coach Manfred Schmid gefordert, damit das Abenteuer Europa nicht schon endet, bevor es begonnen hat. Nach der 1:2-Auftaktpleite zum Bundesligastart in Ried am vergangenen Sonntag, will die Austria für ein positives Erlebnis sorgen und in der, in dieser Saison erstmals ausgetragenen, UEFA Europa Conference League, weiter mitmischen.



PULS 24 liefert den österreichischen Fußballfans das entscheidende Rückspiel am Donnerstag um 19:00 Uhr live und exklusiv in die Wohnzimmer. Spannung ist garantiert.



PULS 24 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan, Kommentator: Florian Knöchl, Experte & Co-Kommentator: Johnny Ertl



UEFA Europa Conference League, 2. Qualifikationsrunde: Breidablik vs. FK Austria Wien

Am Donnerstag um 19:00 Uhr live und exklusiv auf PULS 24



Die UEFA Europa Conference League live auf PULS 24 HD sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at



