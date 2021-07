Tiroler Fisch online geangelt

Ungewöhnlich und - noch - ungewohnt: frischen Fisch online bestellen. Tirolfisch geht mit dem brandneuen Onlineshop für regional produzierten Fisch einen neuen Weg.

Absolute Frische ist unser Geheimnis. Je frischer ein Fisch auf den Teller kommt, desto besser bleibt der individuelle Geschmack von Regenbogenforelle, Bachsaibling und Co. erhalten. Helmut Zaderer, Geschäftsführer tirolfisch

Mehr Fisch auf den Tellern Tirols

Was wir wissen: Fisch ist ein wertvolles Lebensmittel und sollte öfter auf den Teller kommen. Und: Wer Fisch ohne Reue genießen will, wird sich vermehrt heimischen Fischarten zuwenden müssen. Genau für diese Menschen hat Helmut Zaderer sein Unternehmen gegründet.

Herzensanliegen Regionalität

Was wir oft nicht wissen: Wo gibt es frischen Fisch aus lokaler Produktion zu kaufen? Am häufigsten bieten Fischzüchter ihre Produkte auf Bauernmärkten und in Hofläden an. Einen solchen betreibt tirolfisch auch an seinem Standort im Tiroler Außerfern. Eine stillgelegte Fischzucht in einem Waldgebiet bei Lechaschau wurde revitalisiert und ist heute tirolfisch-Produktionsstätte.

Online angeln

Die Lösung für alle, denen es nach Lechaschau zu weit ist: der tirolfisch-Onlineshop. Frische Fischprodukte, als Filet oder im Ganzen sowie geräucherte und gebeizte Fischspezialitäten liefert tirolfisch mit seinem Onlineshop österreichweit direkt vor die Haustüre.

Mittwoch ist Fischtag

Wichtig dafür ist eine präzise Logistik. Jeden Mittwoch bereitet das tirolfisch-Team die eingegangenen Bestellungen aus dem Onlineshop zum Versand vor. Dabei geht es Schlag auf Schlag: Entnahme, Verpackung und Versand der Fische geschehen innerhalb von nur zwölf Stunden. Die speziell entwickelte 100 Prozent recyclebare tirolfisch-Kühlbox hält den frischen Fisch für mindestens 48 Stunden kühl.

„Absolute Frische ist unser Geheimnis. Je frischer ein Fisch auf den Teller kommt, desto besser bleibt der individuelle Geschmack von Regenbogenforelle, Bachsaibling und Co. erhalten.“, so Zaderer. Der tirolfisch-Onlineshop macht die Tiroler Fische auf schnellstem Weg österreichweit für alle zugänglich. Zum Genuss kommt das gute Gefühl, ein regional und nachhaltig produziertes, wertvolles Lebensmittel zu kaufen.

