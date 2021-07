Premiere der Moonlake TV-Doku „Von Buhlschaften und Jedermännern“ am 29. Juli bei ServusTV (ab 22:10 Uhr)

Star-Aufgebot mit sehr persönlichen Interviews zur „wichtigsten Nebenrolle der Welt“ – Pre-Screening in der Galerie Budja

Salzburg (OTS) - Am Donnerstag, 29. Juli, hat die TV-Dokumentation „Von Buhlschaften und Jedermännern“ ab 22:10 Uhr bei ServusTV Premiere. Der Salzburger Produzent Prof. Hannes M. Schalle (Moonlake Entertainment) versammelt darin die wichtigsten Darstellerinnen und Darsteller aus mittlerweile 101 Jahren Jedermann-Geschichte bei den Salzburger Festspielen. Die Buhlschaft in Hugo von Hofmannsthals Theater-Klassiker gilt als „wichtigste Nebenrolle der Welt“, und auch der Jedermann selbst wurde in Salzburg von den bedeutendsten deutschsprachigen Schauspielern verkörpert.

Gestern (26. Juli) fand bereits ein Pre-Screening für ein ausgewähltes Festspiel-Publikum in der Galerie Budja im Salzburger Festspielbezirk statt.

Das Staraufgebot in der Dokumentation umfasst die ehemaligen Buhlschaften Senta Berger, Sunnyi Melles, Veronika Ferres, Sophie von Kessel, Brigitte Hobmeier, Caroline Peters sowie die Jedermann-Granden Klaus Maria Brandauer, Tobias Moretti, Cornelius Obonya, Peter Simonischek und natürlich die aktuelle Besetzung Verena Altenberger und Lars Eidinger. In ausführlichen, sehr persönlichen Interviews verraten sie, was den Reiz von Hugo von Hofmannsthals Stück aus- und auch heute noch so aktuell macht.

Produzent und Regisseur Hannes M. Schalle erklärt zur Doku: „Die Interpretation der Rolle der Buhlschaft in Regie, Schauspiel und Ausstattung ist jeweils auch ein Spiegelbild der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse. All diese großartigen Schauspielerinnen und Schauspieler erzählten noch nie Gehörtes mit hoher Emotionalität und Humor. Das konnte ich in dem Film sehr unterhaltsam verbinden - lassen Sie sich überraschen!“

