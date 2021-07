Champions-League-Quali Sparta Prag – Rapid am 28. Juli um 20.15 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - In der 2. Runde der Champions-League-Quali trifft Rapid am Mittwoch, dem 28. Juli 2021, um 20.15 Uhr live in ORF 1 auswärts auf Rekordmeister Sparta Prag. Die Kommentatoren sind Michael Bacher und Roman Mählich, im Studio analysieren Christian Diendorfer und Herbert Prohaska.

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

