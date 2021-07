ORF III am Mittwoch: Neue „Land der Berge“-Doku „Wanderparadies Wienerwald“

Außerdem: „Heimat Österreich: Bauernleben im Pongau und Pinzgau“, Kabarett-Tripel mit neuer Folge „Kabarett unter Sternen: Tafelrunde-Open-Air“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information erkundet am Mittwoch, dem 28. Juli 2021, um 21.05 Uhr in einer neuen „Land der Berge“-Produktion das „Wanderparadies Wienerwald“, das beliebte Naherholungsgebiet der Wiener. Davor erzählt „Heimat Österreich“ vom „Bauernleben im Pongau und Pinzgau“. Ab 21.55 Uhr wartet ein dreiteiliger Kabarettabend, beginnend mit der neuen, zweiten Ausgabe von „Tafelrunde-Open-Air“ von Viktor Gernots Praterbühne. Mit dabei sind Klaus Eckel, Viktor Gernot, Angelika Niedetzky und Florian Scheuba. Bereits im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) ein vorletztes Mal mit der Rubrik „Es geht los – Die ORF-III-Festivalinitiative“. Dieses Mal stehen die Festspiele Berndorf mit Intendantin Kristina Sprenger im Fokus.

Im Hauptabend dreht sich in „Heimat Österreich“ alles um das „Bauernleben im Pongau und Pinzgau“ (20.15 Uhr): Je höher die Lage und je schwieriger das Terrain, umso weniger hat die Modernisierung im Pinzgau und in Pongau Einzug gehalten. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Das Pflanzen und Ziehen von Obst und Gemüse ist in dieser Seehöhe nicht einfach. Es braucht viel Vorwissen, um bei diesem Klima der Natur Fruchtertrag abzuringen.

In „Land der Berge“ widmet sich die ORF-III-Neuproduktion „Wanderparadies Wienerwald“ (21.05 Uhr) dem beliebten Naherholungsgebiet, Sanatorium, Ort der historischen Sommerfrische sowie Wander- und Freizeitparadies. Die Doku von Stefan Sternad und Hermann Peseckas zeigt die vielfältige und geheimnisvolle Welt des größten Laubwaldgebiets Europas. Seinen Ausgang nimmt der filmische Streifzug am Kahlenberg oberhalb der Weingärten von Sievering und Grinzing, von wo aus man einen beeindruckenden Ausblick auf die Metropole Wien und das Wiener Becken hat. Vom Kahlenberg aus führt der Film über Klosterneuburg im Nordwesten Wiens in Richtung Südwesten nach Baden und Mödling.

Danach gehört der Abend ganz dem österreichischen Kabarett, beginnend mit der neuen, zweiten Ausgabe von „Kabarett unter Sternen:

Tafelrunde-Open-Air“ (21.55 Uhr): Auf Viktor Gernots Praterbühne begrüßt Gerald Fleischhacker die Kabarettstars Klaus Eckel, Viktor Gernot, Angelika Niedetzky und Florian Scheuba, um die wichtigsten Themen des Monats humorvoll Revue passieren zu lassen.

Anschließend folgen „Angelika Niedetzky: Marathon“ (23.00 Uhr) sowie das Musikkabarett „Unerhört Solide“ (0.00 Uhr) von Pizzera & Jaus.

