Baccarat Hotel Florenz soll 2024 eröffnet werden

Barry Sternlicht, Vorsitzender und CEO der Starwood Capital Group und SH Hotels & Resorts, gab heute Pläne zur Eröffnung des ersten Baccarat Hotels in Florenz, Italien, bekannt, das in dem atemberaubenden und majestätischen Anwesen der Villa Camerata aus dem 14. Jahrhundert liegt. Baccarats charakteristische Balance aus kunstvollem Luxus, französischem Savoir-faire und innovativem Einfallsreichtum wird sowohl für einheimische Italiener als auch für internationale Gäste ein außergewöhnliches Erlebnis schaffen und einen neuen Standard der Gastfreundschaft und Service-Exzellenz in der Region einläuten.

Das Baccarat Hotel Florenz, getreu seiner exquisiten Umgebung, wird sich am nördlichen Rand der historischen Stadt befinden, eingebettet zwischen dem pulsierenden Stadtzentrum und den charmanten Hügeln von Fiesole. Diese einzigartige Lage ermöglicht es den Hotelgästen, ein ganzheitliches Gastfreundschaftserlebnis zu genießen, das die friedliche Atmosphäre der Toskana und die geschichtsträchtige Stadt Florenz vereint.

Das Anwesen wird einen neuen Standard für Luxus in der Toskana - einer der atemberaubendsten Regionen Italiens - setzen. Es wird eine königliche Geschichte vergangener Jahrhunderte heraufbeschwören, die durch kristallklare, zeitgenössische Innenräume ausgeglichen wird. Das Hotel, das in Zusammenarbeit mit der Omnam Group entwickelt wurde, wird geräumige Gäste-Suiten, zwei Gastronomiebetriebe, ein Gartencafé mit nachhaltig angebautem Obst und Gemüse sowie eine Oculus Lounge umfassen. Zu den Erholungselementen gehören ein ruhiger Wellnessbereich und ein Spa mit einem Innenpool und einem Außenpool, der von einer Terrasse und einem Innenhof umgeben ist, der von den Gärten vor Ort herrlich gestaltet ist.

"Wir freuen uns, mit der Omnam Group zusammenzuarbeiten und die reiche Geschichte des Baccarat Hotels in die pulsierende, historische Stadt Florenz zu bringen", sagte Barry Sternlicht, Vorsitzender und CEO der Starwood Capital Group. "Als Kunsthandwerker des neuen globalen Luxus ist unsere Kultur auf dem langen Erbe der ikonischen Marke Baccarat aufgebaut, die für kompromisslose Perfektion steht. Dieses Engagement für Exzellenz wird in jedes Element des Baccarat Hotels Florenz eingewoben und macht es zu einer leuchtenden neuen Destination in einer der lebendigsten und schönsten Städte Europas."

Die Omnam Group hat sich zum Ziel gesetzt, ein neues zeitgenössisches Reiseziel zu schaffen, das der historischen Tradition huldigt und die natürliche Schönheit und künstlerische Kultur von Florenz feiert. "Wir sind begeistert, mit der Marke Baccarat zusammenzuarbeiten, die natürlich in eine Stadt passt, die seit langem ein globales Epizentrum für Kunst und Kultur ist", sagte David Zisser, Gründer und CEO von Omnam. "Die Identität von Omnam ist es, ein globaler Wegbereiter für Veränderungen zu sein. Unsere Vision und Denkweise wird oft als anders und kreativ beschrieben. Unsere Expertise liegt darin, komplexe Gebäude in zeitgemäße Destinationen zu verwandeln, die den Bedürfnissen des modernen Reisenden entsprechen. Wir freuen uns darauf, unsere Fähigkeiten und unseren Enthusiasmus für dieses dritte Projekt in Italien einzubringen und sind stolz darauf, mit SH Hotels & Resorts zusammenzuarbeiten, um eine neue Destination mit Blick auf die Zukunft, aber mit Respekt vor der Vergangenheit zu bauen."

Das Baccarat Hotel Florenz wird warm, heiter und erholsam sein, erfüllt von leuchtendem, schimmerndem Licht, satten roten Rosen auf Schritt und Tritt und der inhärenten Lebensfreude, der die Marke definiert. Das Baccarat Hotel Florenz ist eine natürliche Ergänzung in einer Stadt, die seit langem ein globales Epizentrum für Kunst und Kultur ist, und wird ein begehrtes Juwel der Stadt sein.

Informationen zur Omnam Group

Omnam ist ein vielseitiger globaler Immobilieninvestor und -entwickler mit einer prägnanten Vision für die Beschaffung und Entwicklung von ikonischen Immobilienanlagen. Die Kernkompetenz von Omnam liegt in mittleren bis großen Hotels, Aparthotels, Wohn- und Mischnutzungsprojekten in Europa; das Portfolio umfasst Projekte in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Italien.

Informationen zu Baccarat Hotels & Resorts

Baccarat Hotels & Resorts startete 2015 in New York, dem ersten Hotel und globalen Flaggschiff für die mehr als ein Vierteljahrhundert alte Kristallmarke Baccarat. Direkt gegenüber dem Museum für Moderne Kunst und nur wenige Schritte von den legendären Einkaufsmöglichkeiten der Fifth Avenue entfernt, sind die 114 exquisit ausgestatteten Gästezimmer und Suiten so gestaltet, dass sie die Sinne mit verschwenderischer Ausstattung und handwerklicher Liebe zum Detail erfreuen. Der Name Baccarat ist seit langem ein Synonym für Königshäuser: Könige und Königinnen, Sultane und Zaren, Mogule und moderne Stars. Die glanzvollen Kunstobjekte zeichnen sich durch ihre Eleganz und Authentizität aus, die bei den prunkvollsten Gelagen und Feiern des Lebens zum Einsatz kommen Baccarat übersetzt seine Essenz in die zeitgenössische Kultur, während es gleichzeitig seiner Geschichte huldigt. Das Baccarat Hotel New York hat die prestigeträchtigen Forbes Fünf-Sterne- und AAA (American Automobile Association) Fünf-Diamanten-Auszeichnungen erhalten. Die Marke hat derzeit Projekte in Brickell (Miami), Macau, Florenz und Bordeaux in Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.baccarathotels.com.

Informationen zu SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group, ist ein Hotelmarken-Management-Unternehmen, das 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Häusern in South Beach und Manhattan startete und nun Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China) und das bald zu eröffnende Toronto mit Projekten in Entwicklung in Nashville, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, London, San Francisco, Mission Bay und Melbourne umfasst; Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Flaggschiffs in New York debütierte und Projekte in Macau und Bordeaux in der Entwicklung hat; und Treehouse Hotels, die 2019 in London Premiere feierten und Projekte in Manchester und Brickell (Miami) in der Entwicklung haben. Mit seiner Expertise in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie ist SH Hotels & Resorts die Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.

