IP launcht übergreifende Addressable TV-Festplatzierung im linearen TV

Und gewinnt Audible als Pilotkunden

Wien (OTS) - Der crossmediale Reichweitenvermarkter IP Österreich launcht eine übergreifende Addressable TV-Festplatzierung im linearen TV mit einem völlig neu entwickelten AddTV-Werbeformat, dem SwitchIn Masthead und gewinnt über die Mediaplus Austria einen der weltweit führenden Produzenten und Anbieter von Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts, Audible, als Pilotkunden.



Das aufmerksamkeitsstarke Werbemotiv zum Launch des neuen Audible Originals „Die Wut-Life-Balance“ wurde am 19. Juli 2021 exklusiv als Festplatzierung im senderübergreifenden linearen Programmumfeld der Sender RTL, VOX, RTLZWEI, SUPER RTL, RTLplus, ntv und NITRO präsentiert und ab 20.07. mit einem SwitchIn XXL für die nächsten 3 Wochen verlängert.



Audible ist der erste Kunde, der den neu entwickelten SwitchIn Masthead ergänzend zur reichweitenstarken integrierten Bewegtbildkampagne umsetzt. Die Besonderheit liegt im Format selbst, welches die Kampagnen-Kommunikation ausdrucksvoll auf dem großen TV-Bildschirm in Szene setzt. Das AddTV-Format basiert auf einer Weiterentwicklung des SwitchIn für die AddTV-Plattform des spezialisierten Technologiepartners smartclip aus der RTL-Familie. Mit diesem neuen Werbeformat, das den kompletten Bildschirm umrahmt, steht der qualitativ hochwertige Erstkontakt im Fokus. Der SwitchIn Masthead ist das erste Werbemittel, das auf jedem TV-Gerät beim erstmaligen Umschalten zu sehen ist.



„Damit eignet sich das neue Werbeformat hervorragend für Branding-Kampagnen und stellt sicher, dass Markenhersteller ihre Sichtbarkeit an den für sie wichtigsten Terminen steigern. Das Potenzial, die Werbewirkung durch das reservierte Placement zu erhöhen, wird durch das neue Addressable TV-Werbeformat auf dem TV-Bildschirm damit größer denn je”, so Matthias Zottl, Head of Online bei der IP Österreich.



Christel Parker-Stol, Senior Manager Media Strategy bei Audible: „Das neu entwickelte SwitchIn Werbeformat bietet uns eine ganz neue, innovative Möglichkeit unsere Zielgruppe über Addressable TV zu erreichen. Für unsere crossmediale Kampagne zum Launch unseres neuen Audible Original Hörbuchs „Die Wut-Life-Balance“ stellt das Format die perfekte Ergänzung in unserem Media Mix dar."



Irina Kreuter, Group Head Digital Consulting & Planning bei Mediaplus Austria ergänzt : „Insbesondere die exklusive Werbefläche, die 50% von der Bildfläche des linearen Programmumfelds einnimmt, bietet der Audible Kampagne zum Launch des neuen Audible Original Hörbuchs ein herausragendes Werbeerlebnis und aktiviert in Form der garantierten Vorzugsplatzierung eine signifikante Smart TV-Reichweite innerhalb von 24 Stunden.“



