Bis zu 102.000 Seher:innen bei PULS 24 Sommergespräch mit Werner Kogler

Weitester Seherkreis bei 238.000 Zuseher:innen auf PULS 4 und PULS 24

Wien (OTS) - Am gestrigen Montagabend erreichte das PULS 24 Sommergespräch mit Grünen-Chef Werner Kogler unter der Moderation von PULS 24-Chefreporterin Manuela Raidl in Spitzen bis zu 102.000 Seher:innen auf PULS 4 und PULS 24. Der Weiteste Seherkreis (WSK) lag gestern bei 238.000 Zuseher:innen auf beiden Sendern.

Bei den PULS 24-Sommergesprächen (montags, 21:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24) trifft Chefreporterin Manuela Raidl die fünf Parteivorsitzenden an einem Ort ihrer Wahl zum Streifzug durch die vergangenen Monate. Die/Der jeweilige Partei-Chef/in darf sich jeweils seine Location selbst aussuchen. Werner Kogler entschied sich für Salzburg und unterhielt sich mit Manuela Raidl unter anderem über das Koalitions-Klima, die Klimakrise, Abschiebungen und die Corona-Schutzimpfung. Sendung verpasst? Das PULS 24 Sommergespräch mit Werner Kogler zum Nachschauen ist unter www.puls24.at verfügbar.

Nächster und letzter Termin der PULS 24 Sommergespräche: Sebastian Kurz (ÖVP) am 2. August. Direkt danach präsentieren PULS 4 und PULS 24 am 2. August erneut alle bisherigen "PULS 24 Sommergespräche" mit Chefreporterin Manuela Raidl.



Die PULS 24 Sommergespräche live im TV, im Livestream auf puls24.at und in der PULS 24 App – am Montag um 21:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24. Davor um 20:15 Uhr auf PULS 24: Newsroom Spezial: Die Sommergespräche.

Bei zeitgleicher Ausstrahlung ist eine eindeutige Zuordnung des Publikums zu den jeweiligen Sendern aufgrund des Audiomatchings in manchen Haushalten nicht möglich.

Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 26.07.2021 (vorläufig gewichtet); PULS 4, PULS 24; E12+, E12-49; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard

