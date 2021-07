OeNB unterstützt Vorarbeiten für einen digitalen Euro

Wien (OTS) - Die Notenbanken des Eurosystems führten im Frühjahr 2021 umfangreiche Voruntersuchungen für eine mögliche Etablierung eines digitalen Euro durch. Anhand von technischen Experimenten wurden wichtige Fragestellungen zu einem digitalen Euro untersucht, um mögliche Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.

Die Arbeiten wurden in Kooperation mit den Notenbanken des Eurosystems durchgeführt, die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) beteiligte sich mit einem technischen Team an zwei der vier Teilprojekte. Dabei wurden Lösungsansätze basierend auf vorhandener zentraler Zahlungsverkehrsinfrastruktur sowie mit neuen, dezentralen Technologien untersucht. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass es je nach Anforderung mehr als eine technische Möglichkeit gäbe, einen digitalen Euro umzusetzen.

Die Ergebnisse der Voruntersuchung fließen in das ESZB-Projekt „Digital Euro“ ein, das am 14. Juli 2021 vom EZB-Rat beschlossen wurde und in dessen Rahmen in den nächsten zwei Jahren die mögliche Ausgestaltung eines digitalen Euro näher analysiert werden soll. Keines der technischen Experimente aus der Voruntersuchung oder ihrer Ergebnisse stellt dabei aber eine Vorentscheidung für die Ausgestaltung eines künftigen digitalen Euro dar.

Nähere Informationen zum Digital Euro-Projekt finden sich auf der EZB-Website und im ECB Blog, die Ergebnisse der Voruntersuchung auf der Website der Banca d‘Italia sowie der Banque de France.

