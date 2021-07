Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben die Immobilientransaktionen des ersten Quartals 2021 ausgewertet

Die meisten Transaktionen gab es in Graz (Stadt), Innsbruck-Land, Wien Donaustadt, Baden und Wien Floridsdorf



Das teuerste Einfamilienhaus wechselte um 14,9 Millionen Euro in Kitzbühel (Tirol) den Eigentümer



Das größte Grundstück wechselte in Ilz (Steiermark) den Besitzer

Die Corona-Pandemie bereitet weiterhin zahlreichen Menschen in Österreich Kopfzerbrechen, vor allem was ihre Wohnsituation betrifft. Das ist auch in den Grundbuchdaten zu erkennen. Vergleicht man das Q1 2021 mit dem des Vorjahres, sind die Transaktionszahlen von Immobilien deutlich gestiegen. „Als Grundlage für diese erhöhte Kaufaktivität sehen wir – wie auch in den vergangenen Quartalen seit Pandemiebeginn – die viel verbrachte Zeit in den eigenen vier Wänden, auch durch die zusätzliche Nutzung für Home Office und Home Schooling, den Wunsch nach mehr eigener Freifläche sowie die Altersvorsorge. Immobilien zählen daher weiterhin zu den krisensichersten Investitionen“, erklärt Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben.



Gemeinsam mit dem Grundbuchexperten IMMOunited wirft die Immobilienplattform willhaben regelmäßig einen Blick auf die spannendsten Entwicklungen der Transaktionen in Österreich. Untersucht werden hierbei Zahlen wie die meisten Transaktionen, Top-Deals im Wohnbereich, die höchsten Transaktionssummen und die größten Grundstücksverkäufe. Anbei sind die interessantesten Ergebnisse des ersten Quartals 2021.

Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal – absolut

Top 5 - Österreichweit

1. 517 in Graz (Stadt) (Steiermark)

2. 389 Innsbruck Land (Tirol)

3. 358 Wien 22., Donaustadt (Wien)

4. 329 Baden (Niederösterreich)

5. 299 Wien 21., Floridsdorf (Wien)

Bezirke: Die meisten Immobilien Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner

Top 5 – Österreichweit

1. Eisenstadt (Stadt) (Burgenland)

2. Kitzbühel (Tirol)

3. Dornbirn (Vorarlberg)

4. Krems an der Donau (Stadt) (Niederösterreich)

5. Feldkirch (Vorarlberg)



Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland (Meiste Immobilien-Transaktionen relativ pro Einwohner)

1. Burgenland – Eisenstadt (Stadt)

2. Kärnten – Klagenfurt (Stadt)

3. Niederösterreich – Krems an der Donau (Stadt)

4. Oberösterreich – Wels (Stadt)

5. Salzburg – Zell am See

6. Steiermark – Liezen

7. Tirol – Kitzbühel

8. Vorarlberg – Dornbirn

9. Wien – Wien 13., Hietzing

Bezirke: Die wenigsten Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner

1. Wien 11., Simmering (Wien)

2. Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark)

3. Tamsweg (Salzburg)

4. Südoststeiermark (Steiermark)

5. Amstetten (Niederösterreich)

Wohnungen und Häuser: Die drei Top-Transaktionen im Quartal – nach Kaufpreis

Top 3 - Österreichweit

1. 14,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

2. 10,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

3. 7,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kirchberg in Tirol



Top 3 - Pro Bundesland



Burgenland

1. 580.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Parndorf

2. 563.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Eisenstadt

3. 533.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Eisenstadt



Kärnten

1. 2,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Velden am Wörthersee

2. 1,6 Mio. Euro, eine Wohnung in Maria Wörth

3. 1,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Velden am Wörther See



Niederösterreich

1. 5,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Krems an der Donau

2. 2,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

3. 2,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Krems an der Donau



Oberösterreich

1. 4,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Gmunden

2. 3,4 Mio. Euro, eine Wohnung in Mondsee

3. 2,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Linz



Salzburg

1. 3,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg

2. 2,9 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg

3. 1,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Anif



Steiermark

1. 1,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Halbenrain

2. 1,4 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz-Straßgang

3. 1,3 Mio. Euro, eine Wohnung in Ramsau



Tirol

1. 14,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

2. 10,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

3. 7,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kirchberg in Tirol



Vorarlberg

1. 3,9 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Lech

2. 2,4 Mio. Euro., ein Einfamilienhaus in Bregenz

3. 1,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Hohenems



Wien

1. 6,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling

2. 5,2 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 1., Innere Stadt

3. 4,6 Mio. Euro, eine Wohnung in Wien 9., Alsergrund

Die größten Transaktionen des Quartals – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Top 5 - Österreichweit

1. 120,4 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Wien 12., Meidling (Wien)

2. 24,0 Mio. Euro, ein Mehrfamilienhaus in Aurach bei Kitzbühel (Tirol)

3. 23,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 01., Innere Stadt (Wien)

4. 21,1 Mio. Euro, ein Grundstück in Wien 22., Donaustadt (Wien)

5. 20,6 Mio. Euro, ein Bürogebäude inkl. Tiefgarage in Wien 10., Favoriten (Wien)



Pro Bundesland



Burgenland

2,5 Mio. Euro, ein Grundstück in Nickelsdorf



Kärnten

9,6 Mio. Euro, ein Gebäude in Seeboden



Niederösterreich

6,6 Mio. Euro, ein Gebäude in Vösendorf



Oberösterreich

8,7 Mio. Euro, eine Villa am See in Unterach



Salzburg

13,0 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Eugendorf



Steiermark

10,0 Mio. Euro, ein Zinshaus in Graz



Tirol

24,0 Mio. Euro, ein Mehrfamilienhaus in Aurach bei Kitzbühel



Vorarlberg

5,8 Mio. Euro, ein Grundstück in Dornbirn



Wien

120,4 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Wien 12., Meidling

Die Top Grundstück-Deals des Quartals nach Fläche

Top 3 – Österreichweit

1. 263.000 m² – Ilz (Steiermark)

2. 177.000 m² – Ebreichsdorf (Niederösterreich)

3. 150.000 m² – Großpetersdorf (Burgenland)



Pro Bundesland



Burgenland

150.000 m² – Großpetersdorf



Kärnten

85.000 m² – St. Georgen am Längsee



Niederösterreich

177.000 m² – Ebreichsdorf



Oberösterreich

47.000 m² – Laakirchen



Salzburg

36.000 m² – Goldegg



Steiermark

263.000 m² – Ilz



Tirol

78.000 m² – Steinach am Brenner



Vorarlberg

54.000 m² – Doren



Wien

15.000 m² – Wien 22., Donaustadt

Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (1.1.2021 - 31.03.2021) sicher zu stellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Stichtag war der 17.06.2021. Insgesamt wurden für die Quartalsinfo Q1/2021 rund 14.000 realisierte Transaktionen ausgewertet.



Bild: Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben

Bildcredit: willhaben

